Wie die Tochter: Christina Ruschs Mutter macht auch OnlyFans

Christina Rusch (27) ist erfolgreiches OnlyFans-Model. Zu Gast in Lina Westphals Podcast "Truth or Trash" gibt Christina einen Einblick in ihre Karriere und verrät, wie all das den Anfang nahm – ihre Mutter spielte dabei eine große Rolle! Erstmals daran gedacht, mit ihrem Körper Geld zu verdienen, habe Christina bereits mit zwölf Jahren, nachdem ihre Mutter ihr von einer Freundin aus dem Business berichtet hatte. Schon damals begeistert, kam dann Jahre später OnlyFans auf den Markt, doch zu diesem Zeitpunkt war Christina noch vergeben... Wenig später trennte sich das Paar und bei der Ex on the Beach-Bekanntheit änderte sich einiges: Sie musste eigenes Geld verdienen, weil ihr Ex sie bis dato "komplett finanzierte". Aufgeschmissen fragte sie ihre Mutter um Rat, erinnerte sie an den Job ihrer damaligen Freundin und wollte wissen, was ihre Mutter dazu sagt.

Christinas Mutter zeigte sich wohl äußerst begeistert: "Und meine Mutter meinte: 'Mach das unbedingt. Du machst das unbedingt. Hätte ich noch deinen Körper, ich würde sofort. Du wirst so viel Geld damit machen. Du machst das jetzt, du finanzierst dich'", spornte ihre Mutter sie an, wie die Social-Media-Bekanntheit im Podcast betont. Doch damit noch nicht genug: Wie Christina es bereits erwähnte, schien ihre Mama ebenfalls offen für dieses Business – gesagt, getan. "Funfact: Meine Mutter macht jetzt auch OnlyFans", verkündet Christina stolz. Christinas Mama ist aktuell 47 Jahre jung.

Christina hat sich dank ihres Verdienstes auf der Erotikplattform nun sogar auf Zypern niederlassen können. Das Geld und der Reichtum sind allerdings auch das Einzige, was der Reality-TV-Bekanntheit an ihrem Beruf Spaß bereitet. "Ich hänge an dem Geld, an dem Job hänge ich überhaupt nicht", erklärte die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin gegenüber desired und fügte ehrlich hinzu: "Dafür Content zu machen, macht mir überhaupt keinen Spaß." Für ihre Zukunft wünscht sie sich einen Mann an ihrer Seite, der sie aus dem Geschäft rausholen möchte, aber auch finanziell alles stemmen kann: "Ich wünsche mir einen Partner, der möchte, dass ich damit aufhöre. Der muss dann aber auch für mein Leben bezahlen."

Instagram / christinashakira Christina Rusch im März 2025

Instagram / christinashakira Christina Rusch, März 2025

Instagram / christinashakira Christina Rusch auf Zypern