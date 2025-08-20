König Charles' Zustand soll sich sehr verschlechtert haben

König Charles (76) sorgt erneut für Schlagzeilen rund um seinen Gesundheitszustand, denn Berichten zufolge hat sich dieser in den letzten Monaten spürbar verschlechtert. Laut einer Quelle, die Radar Online zitiert, kämpft der Monarch inzwischen mit deutlichen körperlichen Gebrechen. Besonders auffällig: Charles soll auf einen Gehstock angewiesen sein, der nicht nur ein Accessoire für offizielle Anlässe darstellt, sondern eine echte Unterstützung beim Gehen bietet. "Er schlurft nun regelmäßig mit einem Stock umher", berichtet der Insider und beschreibt dies als eine Konsequenz seiner andauernden Krankheit.

Hinter verschlossenen Türen mehren sich angeblich Gerüchte, dass die Behandlung seiner Krebserkrankung bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Seit der öffentlichen Bekanntgabe seiner Krankheit im Februar 2024 gibt es jedoch keine genauen Informationen vom Palast. Die Art der Krebserkrankung bleibt geheim, und auch Aussagen über den Verlauf der Therapie sind spärlich. Der Palast-Insider behauptet weiter, dass der König einen "aussichtslosen Kampf" führe und sein Zustand zunehmend fragiler werde. "Charles ist 76 und mittlerweile sehr gebrechlich. Er weiß, dass sein Ende naht", so die Quelle.

Dennoch gab sich der Monarch in der Vergangenheit zuversichtlich. Bei öffentlichen Auftritten bewies er Stärke und ließ sich nur selten etwas anmerken. Vor nicht allzu langer Zeit erzählte er einem Fan, dass es ihm "viel besser" gehe, und tauschte mit ihm Mut machende Worte aus. Charles scheint sein fortschreitendes Alter und die Strapazen, die seine Gesundheit ihm auferlegen, mit Würde zu ertragen. Die öffentliche Anteilnahme und das Vertrauen in seine Führungsfähigkeit scheinen ihm dabei eine emotionale Stütze zu sein. Trotz der Gerüchte bleibt er bemüht, seine Verpflichtungen bestmöglich zu erfüllen.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., Juli 2025