Große Trauer um Bill Siegel! Der Filmproduzent ist am Dienstag im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben. Der Regisseur widmete sich während seiner 20-jährigen Karriere in der Filmbranche vor allem Dokumentationen wie zum Beispiel "The Weather Underground". Außerdem setzte er sich ehrenamtlich für verschiedene Bildungsprojekte an Schulen ein. Seine Produktionsfirma teilte nun mit einem rührenden Statement mit, dass der Familienvater tot ist.

"Mit großer Trauer teilen wir hiermit mit, dass unser Mitarbeiter Bill Siegel am vergangenen Dienstag von uns gegangen ist", schrieben die Kollegen des Verstorbenen auf der Webseite des Unternehmens Kartemquin Films. Die Todesursache sei bisher noch nicht geklärt. Mit rührenden Zeilen nahmen seine Wegbegleiter nun Abschied: "Bill war ein leidenschaftlicher und intelligenter Aktivist und unabhängiger Denker, sowie ein begabter Filmemacher und geschätzter Freund."

Zu den größten Erfolgen seiner beruflichen Laufbahn zählte sein Emmy Award, den er 2013 für seinen Dokumentarfilm "The Trials of Muhammad Ali" erhielt. Außerdem wurde Bill 2003 für den Streifen "The Weather Underground" für einen Oscar nominiert. Er hinterlässt seine seine Ex-Frau Lauren Goffen und seine beiden Kinder Joanna und Louis.

Getty Images Bill Siegel und Rachel Pikelny

Getty Images Bill Siegel, Filmproduzent

Getty Images Khalilah Camacho-Ali, Robert Lipsyte und Bill Spiegel



