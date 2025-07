Daniel Radcliffe schrieb Liebesbrief an "Harry Potter"-Star

Daniel Radcliffe (35), bekannt durch seine Rolle als Harry Potter, hat 2021 im Rahmen des Specials "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" für eine ganz besondere Überraschung gesorgt. Der Schauspieler offenbarte nämlich, dass er während der Dreharbeiten zu den berühmten Filmen für eine seiner Co-Stars geschwärmt hat. Dabei handelt es sich um keine Geringere als Helena Bonham Carter (59), die in der Reihe die ikonische Rolle der Bellatrix Lestrange verkörperte. In dem Special las Daniel sogar einen handgeschriebenen Brief vor, den er vor Jahren an Helena übergab. Darin schrieb er unter anderem: "Ich liebe dich und ich wünsche mir, dass ich schlichtweg zehn Jahre früher geboren wäre. Dann hätte ich womöglich eine Chance gehabt."

In dem Brief scherzte er zudem über ihre Zusammenarbeit am Set: "Es war mir eine Freude, dein Co-Star und dein Untersetzer [englisch: Coaster] gewesen zu sein" – ein Wortspiel, das darauf anspielt, dass er oft ihren Kaffee halten durfte. Neben ihm offenbarte auch Emma Watson (35), die Hermine Granger spielte, während des Jubiläumsspecials eine Schwärmerei, nämlich für ihren Kollegen Tom Felton (37), der Draco Malfoy verkörperte. Doch Emma betonte, dass es sich um eine kindliche Faszination handelte und erklärte, dass sie heute eine geschwisterliche Liebe verbindet.

Die "Harry Potter"-Reunion brachte mit den Einblicken der Schauspieler bei den Fans viele Erinnerungen zurück – auch in Bezug auf geniale, aber teils umstrittene Entscheidungen am Set. Der vierte Film der Reihe bescherte Daniel und Rupert Grint (36), der Ron Weasley spielte, längere Haare, mit denen beide damals nicht ganz glücklich waren. Rückblickend scherzte Daniel darüber, es sei damals schwer gewesen, mit solchen Frisuren Mädchen zu daten. Dieses offene und sympathische Auftreten ist sicherlich einer der Gründe, warum Daniel bis heute eine so treue Fangemeinde hat.

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images Helena Bonham Carter, Schauspielerin

Getty Images Daniel Radcliffe, Gary Oldman, Emma Watson, Michael Gambon und Rupert Grint, "Harry Potter"-Stars