Ihren großen Tag hatte sich Judith Burmeister (32) ganz anders vorgestellt! 2004 sang sich die Berlinerin in der zweiten Staffel von Deutschland sucht den Superstar in die großen Liveshows und schaffte es auf den achten Platz. Danach wurde es musikalisch eher ruhig um die Brünette. Doch am Mittwoch war sie wieder im Fernsehen zu sehen: Bei "4 Hochzeiten und eine Traumreise" ließ sie ihr Jawort von Kameras begleiten. Am späten Abend wurde es bei der ausgelassenen Liebessause allerdings richtig gefährlich!

In dem Vox-Format treten vier Bräute gegeneinander an und bewerten gegenseitig die Hochzeiten der anderen. Am Ende spendiert der Sender der Siegerin luxuriöse Flitterwochen. Judith und ihr Partner Chris wollten nicht nur mit einer Extraportion Romantik vor ihren Konkurrentinnen punkten, sondern auch mit einem spektakulären Feuerwerk. Das geplante Highlight ging aber mächtig schief: Fehlzündungen flogen in die Menschenmenge und gefährdeten die Gäste. "Da hinten brennt ja schon der ganze Wald. Was machen die denn da für eine Scheiße?", stellte der Bräutigam entrüstet fest.

Vor allem für Judiths Kontrahentin Virgilia entpuppte sich der Zwischenfall als echte Bedrohung. Die 25-Jährige ist im siebten Monat schwanger und bekam von der Aufregung Nasenbluten. Zur Sicherheit ließ sie sich anschließend im Krankenhaus durchchecken – glücklicherweise mit dem Ergebnis, dass es ihrem ungeborenen Baby gut geht. Trotzdem war Judith von der Situation dermaßen mitgenommen, dass sie im Interview keine Worte mehr fand. "Ich dachte: Katastrophe! Wie geht denn so etwas? Ich hätte am liebsten gesagt: Sofort abbrechen mit dem Feuerwerk! Das ist ja direkt in die Leute reingeschlagen. Ganz schlimm, totaler Schock", fasste ihr Gatte die Ereignisse stellvertretend für sie zusammen.

