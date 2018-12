Diese Tragödie erschüttert nicht nur ihre Kollegen, sondern sicher auch viele US-amerikanische Zuschauer: Die Wettermoderatorin Jessica Starr ist tot – sie wurde nur 35 Jahre alt! Sie soll Selbstmord begangen haben. Die Blondine arbeitete bereits seit 2012 als Meteorologin für den Sender Fox 2 – warum sie sich diese Woche das Leben genommen hat, darüber kann momentan nur spekuliert werden.

Jessicas Arbeitgeber bestätigte via Twitter den Tod der Wetterfee: "Vergangene Nacht erreichte uns die schreckliche Nachricht, dass unsere Freundin und Kollegin, Meteorologin Jessica Starr, ihrem Leben ein Ende gesetzt hat." Die TV-Bekanntheit hinterlässt ihren Ehemann Dan und einen fünfjährigen Sohn namens Noah.

Auch Jessicas Kollegen nutzen die Social-Media-Plattform, um sich von der Wetter-Expertin zu verabschieden: "Ihre Fox 2-Familie ist zutiefst geschockt und kann immer noch nicht glauben, dass so eine wundervolle, strahlende und intelligente Frau von uns gegangen ist. Wir schließen ihre Familie in unsere Gebete ein, während wir selbst in Trauer sind", schrieb zum Beispiel Amy Andrews, die bei Jessicas Sender als Nachrichtensprecherin arbeitet.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Moderatorin Jessica Starr mit Begleitung

Getty Images Jessica Starr, Moderatorin

Getty Images Jessica Starr in Hollywood. November 2016



