Dieser Emmy-Anwärter mischt den Cast von "Spider-Man 4" auf

Die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day laufen bereits auf Hochtouren, und die Fans dürfen sich über ein besonderes Casting-Highlight freuen: Tramell Tillman, bekannt aus der gefeierten Serie Severance, stößt laut Variety zur Darstellerriege des vierten Teils hinzu. Dass der Schauspieler derzeit sogar Aussicht auf einen Emmy-Award hat, macht seinen Einstieg ins Marvel Cinematic Universe (MCU) umso spannender. Neben ihm werden natürlich auch die vertrauten Stars wie Tom Holland (29) als Spider-Man und Zendaya (28) in ihrer Rolle als MJ wiederzusehen sein.

Mit Mark Ruffalo (57) als Hulk und Jon Bernthal (48) als Punisher kehren zudem zwei altbekannte Helden auf die Leinwand zurück. Über die Handlung des Films ist bislang wenig bekannt, doch er soll direkt an die Geschehnisse von "Spider-Man: No Way Home" anknüpfen. In einem ersten Clip wurde Tom Holland bereits in voller Action als Spider-Man präsentiert, was die Vorfreude der Fans weiter anheizt. Welche Rolle genau Tramell Tillman übernehmen wird, bleibt bis jetzt noch ein Geheimnis. Dass er jedoch schon in Produktionen wie "Severance" oder "Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning" als beeindruckender Szenendieb brillierte, lässt Großes erwarten.

Der Cast für den neuen Spider-Man-Film scheint vielversprechend. Doch was sagen die Fans zu den Kostümen? Im Teaser, den Tom Anfang August auf Instagram zeigte, lässt der Schauspieler mit einem verschmitzten Lächeln keinen Zweifel daran, dass sich einiges verändert. "Seid ihr bereit?", fragt er direkt in die Kamera. Das neue Kostüm, leuchtend rot mit schwarzen Netzlinien und ganz im Stil der berühmten Comic-Vorlagen, sorgte für jede Menge Diskussionsstoff in den sozialen Medien. Viele Fans feierten die Rückbesinnung auf das klassische Design, während einige den Look als zu retro empfanden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tramell Tillman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"