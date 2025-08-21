Kultrolle verpasst: Jennifer Lawrences "Twilight"-Absage

Jennifer Lawrence (35), bekannt als Katniss Everdeen aus der Blockbuster-Reihe Die Tribute von Panem, hätte beinahe in einer anderen Kultrolle debütiert. Im Jahr 2007 sprach die Schauspielerin für die Hauptrolle der Bella Swan in Twilight – Biss zum Morgengrauen vor. Doch ihr Casting blieb erfolglos, wie sie im Podcast "The Rewatchables" verriet. "Ich habe für 'Twilight' vorgesprochen, aber sie haben mich sofort abgelehnt", erklärte Jennifer. Letztlich erhielten Kristen Stewart (35) und Robert Pattinson (39) die begehrten Hauptrollen und wurden so zu Idolen der "Twilight"-Generation. Für Jennifer bedeutete dies jedoch keinen Rückschlag: Ein Jahr später begann ihr kometenhafter Aufstieg mit "Die Tribute von Panem".

Die Entscheidung für die Rolle als Katniss Everdeen war für die Schauspielerin jedoch alles andere als einfach. Viele Fans der Romanvorlage hatten anfangs Bedenken, ob Jennifer die richtige Wahl für die Rolle sei – vor allem wegen ihres Aussehens und ihrer Haarfarbe. Doch sie selbst zögerte aus anderen Gründen. Anfangs war sie vom Gedanken an den immensen Ruhm abgeschreckt, den eine solche Rolle mit sich bringen könnte. "Ich wollte Independent-Filme machen und ich wollte gute Filme machen, aber ich wollte nicht die berühmteste Person auf dem Planeten sein", erklärte sie. Dennoch ließ sie sich auf das Projekt ein und bewies, dass sie die ideale Besetzung für die toughe Katniss war.

Rückblickend betrachtet Jennifer ihren Misserfolg bei "Twilight" als einen unverhofften Glücksfall. Während Kristen als Bella Swan gefeiert wurde, konnte Jennifer den Fokus auf "Die Tribute von Panem" legen und so zu einer neuen Identifikationsfigur für Millionen von Fans weltweit werden. Ihre ikonische Darstellung ist bis heute unvergessen und katapultierte sie endgültig an die Spitze Hollywoods. Aktuell spekulieren ihre Fans darüber, ob sie auch im kommenden "Die Tribute von Panem"-Prequel zu sehen sein wird.

Getty Images Jennifer Lawrence bei einer Pressekonferenz beim Cannes Filmfestival 2025

United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"