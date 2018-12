Nanu? Landet hier etwa die kleine Mia Rose im Ofen? Melanie Müller (30) und ihr Töchterchen können in diesem Jahr schon das zweite gemeinsame Weihnachtsfest feiern. Im vergangenen Jahr war die Einjährige wohl noch ein bisschen zu klein für den ganzen Weihnachts-Trubel. Dieses Mal packt Mia Rose aber zumindest beim Festessen schon mit an: Mama und Tochter bereiten gemeinsam den Gänsebraten zu – ihre Fans befürchten aber offenbar Verwechslungsgefahr!

Bei den Müllers fällt der Weihnachtsschmaus in diesem Jahr ganz traditionell aus. Auf Instagram postet Melli ein Foto von einem noch rohen Gänsebraten. Gleich neben dem Geflügel sitzt Mia Rose auf der Küchentheke und wirkt neben dem Federvieh geradezu winzig. So manch ein User bekommt da gleich Angst um Melanies Mini-Me: "Die könnte man ja mit dem Kind stopfen" und "Nicht das Baby in den Ofen schieben", sorgen sich Mellis Follower in den Kommentaren.

Aber nicht alle User sind von dem lustigen Schnappschuss so angetan. Für ihre Koch-Aktion mit Mia Rose muss die 30-Jährige auch wieder ordentlich Mama-Kritik einstecken. "Es ist einfach krank, sein Kind mit einem toten Tier zu fotografieren", wetterte zum Beispiel ein Follower.

Instagram / melaniemuellerdschungel Mia Rose Müller an Weihnachten

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie und Mia Rose Müller im Garten

