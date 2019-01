An diesen Urlaub wird sich Rebel Wilson (38) sicher noch lange erinnern! Eigentlich hatte die australische Schauspielerin vor dem Jahreswechsel nur ein bisschen Ruhe und Kraft in den Bergen von Colorado tanken wollen. Doch was als entspannter Skiausflug geplant war, endete schließlich in einem Desaster: Rebel verlor auf der Piste plötzlich das Gefühl in ihrem linken Fuß und musste daraufhin gerettet werden!

An ihrem zweiten Tag in Aspen drohte der Schauspielerin auf ihren Skiern plötzlich der Fuß zu erfrieren – aus eigener Kraft kam Rebel daraufhin nicht mehr den Berg hinunter. Diesen schrecklichen Moment teilte die Blondine auf ihrem Instagram-Account mit ihren Fans: "Okay Leute, ich bin in den Bergen verloren. Aber ich werde es schaffen. Das ist alles ein bisschen zu aufregend für mich, ich werde einfach runterrutschen." In einem zweiten Video zeigte die Pitch Perfect-Darstellerin ihren Ex-Freund Mickey Gooch Jr., der sie aus der misslichen Lage befreien sollte.

Doch Mickeys Rettungsversuch scheiterte, wie in einem dritten Video zu sehen war. Daher musste sich die 38-Jährige schließlich professionelle Hilfe holen. Auf eine Trage geschnallt, wurde Rebel vom Rettungsdienst sicher den Berg herunter transportiert. Ihre Fans konnten allerdings aufatmen, denn die "Fat Amy"-Darstellerin verletzte sich nicht ernsthaft. "Ich hatte das Gefühl im linken Fuß verloren. Ich glaube, es war der Skischuh. Ich denke, er war zu eng.” Zurück in ihrem Hotel bedankte sie sich, sichtlich gerührt, bei ihren Rettern: "Ihr seid einfach wunderbar. Danke für eure Hilfe."

Matt Winkelmeyer/Getty Images Rebel Wilson bei einem Event in Los Angeles 2016

Getty Images / Bryan Bedder Rebel Wilson in New York 2017

Xavier Collin Rebel Wilson bei den MTV Movie Awards 2016

