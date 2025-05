Rebel Wilsons Gewichtsabnahme öffnete ihr neue Karrieretüren

Rebel Wilson (45) verriet kürzlich, dass ihre beeindruckende Gewichtsabnahme ihre Karriere in neue Bahnen gelenkt hat. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Fat Amy in der Pitch Perfect-Reihe Kultstatus erreichte, sprach in einem SiriusXM-Radiointerview offen darüber, wie sich nach dem Verlust von rund 36 Kilogramm vieles verändert hat. "Von diesem Zeitpunkt an wurden mir ernstere Rollen angeboten", erklärte Rebel. Sie habe das Gefühl, sich durch die Abnahme eigenständig aus der Falle befreien zu können, immer wieder die gleichen Rollen zu spielen.

Hinter den Kulissen war der Weg zur schlankeren Figur aber alles andere als einfach. Rebel schilderte, dass kaum jemand – mit Ausnahme ihrer Mutter – sie in ihrem Wunsch, Gewicht zu verlieren, unterstützte. Viele in der Filmbranche hätten befürchtet, sie würde damit ihre lukrativen Rollen als "lustige Dicke" einbüßen. Auch für Rebel selbst sei es nicht leicht gewesen, sich von ihrem alten Image zu lösen. "Ich meine, ich habe es geliebt, das größere, lustige Mädchen zu sein. Ich habe es geliebt, Fat Amy zu spielen. Das war so cool, und das bin ich in vielerlei Hinsicht immer noch", betont sie.

Sogar ihr Weg zur Mutterrolle war eng mit ihrer Transformation verbunden: Anstoß für die körperlichen Veränderungen gab letztlich eine Empfehlung ihrer Ärzte, um die Chancen auf eine erfolgreiche IVF-Behandlung zu verbessern. 2022 konnte sie mithilfe einer Leihmutter ihr erstes Kind gemeinsam mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma auf der Welt begrüßen. Zu einem zweiten Sprössling via künstliche Befruchtung würde sie auch nicht Nein sagen, wie sie gegenüber E! News verriet.

Getty Images Rebel Wilson in der "Late Night With Jimmy Fallon"-Show im Jahr 2013

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit ihrer Tochter

