Familie akzeptierte Rebel Wilsons und Ramonas Liebe nicht

Rebel Wilson (45) hat nun offenbart, dass ihre Beziehung mit Ramona Agruma anfangs nicht überall auf Zustimmung stieß. Während die Familie der Schauspielerin die neue Liebe nach eigenen Angaben sofort akzeptierte, reagierte Ramonas Familie zunächst zurückhaltender. In der Radiosendung "Ben +1" erzählte die Komikerin, dass sich Ramonas Angehörige erst an die Partnerschaft der beiden Frauen gewöhnen mussten. Bei ihrer Hochzeit im vergangenen Herbst in Italien seien dann jedoch alle Familienmitglieder dabei gewesen – und laut People Magazine sei von dem früheren Konflikt heute nichts mehr zu spüren.

Rebel erklärte weiter, dass es manchmal Geduld brauche, bis Menschen aus anderen Kulturen gleichgeschlechtliche Ehen akzeptierten. "Sie haben einfach ein bisschen Zeit gebraucht", so der Pitch Perfect-Star. Inzwischen sei das Verhältnis entspannt, und Ramonas Eltern hätten das Paar bereits im neuen Zuhause besucht. Rebel und Ramona machten ihre Beziehung im Juni 2022 auf Instagram öffentlich und gaben sich im September 2024 das Jawort. Zur Familie gehört auch Tochter Royce, die seit November 2022 das Leben der beiden bereichert.

Auch im Freundeskreis ist die Unterstützung groß: Kollegin Anna Kendrick (39), die Rebel seit den Dreharbeiten zu "Pitch Perfect" kennt, schwärmte im Gespräch mit People von Ramona. Mit einem Augenzwinkern meinte Anna zu Rebel: "Es ist sehr Punkrock, dass du eine Frau hast." Sie habe Ramona bei einer von Rebels Geburtstagsfeiern kennengelernt – und war sofort begeistert. Auch abseits der Öffentlichkeit zeigen sich die beiden Frauen bodenständig, setzen auf Zusammenhalt und überzeugen bei gemeinsamen Auftritten mit ihrem Humor.

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lillian

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Mai 2023

