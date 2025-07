Diese AWZ-Momente bleiben Kaja Schmidt-Tychsen in Erinnerung

Kaja Schmidt-Tychsen (44) verabschiedet sich von der beliebten Serie Alles was zählt. Nach vielen Jahren in der Rolle der Jenny Steinkamp lief ihre letzte Folge am 4. Juli. In einem Interview mit Promiflash verrät die Schauspielerin nun, dass ihr viele Momente aus der Daily in Erinnerung bleiben werden. "Ich kann sie gar nicht zählen! Aber besonders viel Spaß gemacht haben früher immer die Szenen am Steinkamp-Esstisch. Die geballte Ladung Familie, Bosheit und Humor", erklärt der TV-Star.

Die Rolle der intriganten und gleichzeitig charmanten Jenny Steinkamp machte Kaja zu einem echten Fanliebling der RTL-Serie. Nach 14 Jahren am Set verlässt die gebürtige Flensburgerin "Alles was zählt" nun mit gemischten Gefühlen. Wie sie Promiflash erzählt, freue sie sich jedoch auf spannende Herausforderungen und neue Rollen. Die freundschaftliche Verbindung zu ihren Serienkollegen wolle sie dabei aufrechterhalten. "Ich bleibe auf jeden Fall mit meinen Süßen in Kontakt", beteuert Kaja im Interview.

Gemeinsam mit Kaja verabschiedet sich auch André Dietz (50) von der Show. Ihre Serienrollen Jenny und Ingo wagen nach einer turbulenten Zeit einen gemeinsamen Neuanfang auf Mallorca. Die eingefleischten AWZ-Fans trauern zwar um ihre Lieblinge, doch viele freuen sich über dieses Happy End. Unter einem Beitrag der Sendung auf Instagram kommentierte ein User: "Das ist ein so wunderschönes Ende für beide. [...] Ich bin zwar traurig, dass beide gehen, aber es hätte nicht schöner sein können." Ein anderer Fan hoffte auf eine Rückkehr der beiden: "Ich bin ganz sicher: Das ist kein Abschied für immer."

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

RTL / Jill Versteeg Kaja Schmidt-Tychsen, "Alles was zählt"-Darstellerin

RTL / Julia Feldhagen André Dietz, Schauspieler