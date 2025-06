Rebel Wilson lobt Hailee Steinfelds "Märchenhochzeit"

Rebel Wilson (45) schwärmte von der Hochzeit ihrer ehemaligen Kollegin Hailee Steinfeld (28) mit Josh Allen (29), die am 31. Mai in Santa Barbara, Kalifornien, stattfand. Auf dem roten Teppich zur Premiere ihres neuen Action-Comedy-Films "Bride Hard" lobte die Schauspielerin kürzlich gegenüber Entertainment Tonight Hailees Hochzeit als "märchenhaft". Über die Braut, die ihren Tag in drei maßgeschneiderten Looks von Designerin Tamara Ralph gefeiert hatte, sagte Rebel: "Sie sah umwerfend aus."

Auch die Location und das gesamte Ambiente beeindruckten Rebel: "Es sah aus wie im Märchen, einfach fantastisch." Hailee selbst gab in ihrer Beau Society-Newsletter-Ausgabe intime Einblicke in die Hochzeit. Besonders schwärmte sie dabei von ihrem trägerlosen Kleid, das ihren Mann bei der Zeremonie zutiefst beeindruckt habe. "Ich habe noch nie etwas Perfekteres getragen", schrieb die Schauspielerin. Die verbleibenden Looks – ein mit Perlen besetztes Abendkleid und ein Partykleid mit Federn – machten die Braut-Looks komplett.

Rebel selbst heiratete im September 2024 ihre Partnerin Ramona Agruma in einer intimen Trauung auf Sardinien. Anders als Hailee und Josh entschieden sich die beiden allerdings gegen eine traditionelle Hochzeitsfeier mit Brautjungfern. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Rebel: "Ich hatte so viele tolle Auswahlmöglichkeiten. Wie könnte ich zwischen den Bellas von Pitch Perfect wählen? Und ich habe so viele tolle Freunde. Ich konnte mich nicht entscheiden, wer auf der Hochzeitsparty sein sollte. Also dachte ich, keine Hochzeitsparty."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rebel Wilson, Hailee Steinfeld

Facebook/Michael Sinensky/Mega / Instagram / joshallenqb Collage: Hailee Steinfeld und Josh Allen

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma, Australian Open 2025