Neuer Blockbuster: Rebel Wilson wird zur Actionfilm-Heldin

Rebel Wilson (45) beweist in diesem Sommer ihre Vielseitigkeit: Die australische Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle in der neuen Actionkomödie "Bride Hard". In dem von Regisseur Simon West inszenierten Film kehrt Rebel für einen ganz besonderen Auftrag auf die große Leinwand zurück. Gemeinsam mit Pitch Perfect-Kollegin Anna Camp (42) sowie Stars wie Anna Chlumsky (44), Justin Hartley (48), Stephen Dorff (51), Gigi Zumbado, Sam Huntington und Sherry Cola sorgt sie für eine explosive Mischung aus Action und Comedy. Schon der frisch veröffentlichte Trailer zeigt: In Sachen Humor und Stunts geht es ordentlich zur Sache. Während Rebels Figur Sam eigentlich nur als Trauzeugin an einer glamourösen Hochzeit teilnehmen soll, stürmen plötzlich bewaffnete Kriminelle das Fest – und nur sie kann den Tag noch retten.

Die Handlung verspricht eine turbulente Mischung aus "Brautalarm" und "Spy – Susan Cooper Undercover". Rebel spielt die Geheimagentin Sam, die ihr Doppelleben so gut geheim gehalten hat, dass selbst ihre engsten Freundinnen nichts von ihren Fähigkeiten wissen. Die halten sie für wenig engagiert – und stufen sie kurzerhand von der Trauzeugin zur einfachen Brautjungfer herab. Erst als das Hochzeitsfest in pures Chaos ausbricht, kann Sam zeigen, was wirklich in ihr steckt. Das prominent besetzte Ensemble verspricht nicht nur Spannung, sondern auch beste Unterhaltung. "Bride Hard" ist eine eindeutige Hommage an den Actionklassiker "Die Hard" – zu Deutsch "Stirb langsam" – und verbindet rasante Action mit dem schrägen Humor einer modernen Hochzeitskomödie.

Für Rebel markiert "Bride Hard" den Sprung in ein neues Genre: Die Schauspielerin wurde bislang vor allem durch Rollen in Filmen wie "Brautalarm" oder Pitch Perfect als humorvolle Powerfrau gefeiert. In ihrem neuen Film zeigt sie nun eine ganz neue Seite. Während der Dreharbeiten kam es sogar zu einem Unfall: "Ich habe all diese knallharten Kampfszenen gedreht und in der letzten Sequenz wurde ich von einer Waffe im Gesicht getroffen", berichtete sie auf Instagram. Laut kino.de startet "Bride Hard" in den USA am 20. Juni 2025, der deutsche Kinostart steht jedoch noch aus.

Getty Images Rebel Wilson und Anna Camp, September 2012

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

