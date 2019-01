Dieser Auftritt sorgt für Fremdscham! Der britische Küchenchef Gordon Ramsay (52) spricht gerne direkt aus, was er denkt. Das hat er oft genug in seiner TV-Show Hell's Kitchen bewiesen, in der er sich über seine Koch-Kandidaten ohne Hemmungen lustig macht. Seine Sprüche gingen oft viral und seine Fans stehen meist zu ihm. Doch selbst die kritisieren Gordon nun für anzügliche Sex-Kommentare, die er gegenüber Schauspielerin Sofia Vergara (46) hat fallen lassen.

Was dem heute 52-Jährigen vorgeworfen wird, geschah 2010 in der Tonight Show mit Jay Leno (68). Dort trafen der Brite und der Modern Family-Star aufeinander – und Gordon schien seine Manieren beim Anblick von Sofias heißen Kurven komplett zu vergessen. In der Sendung spielt sie einen Wutanfall à la Gloria, ihrem Seriencharakter. Danach erklärt Sofia: "So schreie ich nie im echten Leben." Stichwort für Gordon: "Außer im Bett." Und dieser anzügliche Scherz ist erst der Anfang. Immer wieder macht er eindeutige Bemerkungen in Richtung der Schauspielerin und gibt ihr im Laufe der Sendung sogar einen Klaps auf den Oberschenkel. "Nicht anfassen!", reagiert Sofia lachend. Die Show ist zwar lange her, kam aber nun wieder auf – und viele YouTube-User sind schockiert.

"Sie fühlt sich eindeutig unwohl mit all der sexuellen Belästigung ", lautet da nur ein Kommentar. Ein anderer erklärt: "Als ein Gordon-Ramsay-Fan war das schwer anzusehen … ich bin sehr enttäuscht von ihm."

Getty Images Gordon Ramsay, Koch

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Sofia Vergara, Schauspielerin

Nicholas Hunt / Staff / Getty Images Sofia Vergara in New York 2017

