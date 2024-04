Wie süß! Sofia Vergara gesteht ihre Liebe zu Freund Justin!

So eine Liebeserklärung sieht man auch nicht alle Tage. Erst im vergangenen Monat wurde Schauspielerin Sofia Vergara (51) mit ihrem Freund Dr. Justin Saliman auf einem schicken Date in Los Angeles gesichtet. Jetzt meldet die "Griselda"-Darstellerin sich mit einer ulkigen Story auf Instagram zurück. Sie postete ein Foto von ihrem attraktiven Partner in seinem Arzt-Outfit, der liebevoll eine Hand auf ihrem Bein platziert hat. Nur dass das Bein selbst mit einer Binde umwickelt ist und den Anschein macht, verletzt zu sein. Dazu schreibt die gebürtige Kolumbianerin: "Wenn ihr auch mal eine große Knieoperation bekommen solltet, stellt sicher, dass ihr einen heißen Arzt erwischt, der danach noch mit euch schläft! Lieb dich!"

Die Romanze zwischen Sofia und Justin begann bereits im vergangenen Oktober. Einen knappen Monat nachdem die beiden das erste Mal miteinander gesichtet wurden, meldete sich eine anonyme Quelle bei ET und erzählte: "Sofia und Justin haben viel Spaß zusammen und Sofia sorgt immer dafür, dass alle um sie herum lachen und gute Laune haben. Sie mögen sich sehr, aber Sofia geht es lieber langsam an." Mit dem Beitrag auf ihrem Social-Media-Account ist es nun aber offiziell: Die Modern Family-Darstellerin ist wieder richtig verliebt.

Dass ihre Fans fast schon erleichtert darüber sind, dass Sofia wieder happy und verliebt ist, ist nicht überraschend. Die America's Got Talent-Jurorin machte in den vergangenen Monaten eine öffentliche Scheidung von Ex-Ehemann Joe Manganiello (47) durch. Die beiden hatten sich damals getrennt, weil Joe den Wunsch nach Kindern verspürte und Sofia in ihrem Alter keine frische Mutter mehr werden wollte. Gegenüber El País erklärte sie damals: "Das ist nichts mehr für mich."

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019

