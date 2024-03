Voll happy! Sofia Vergara und ihr Justin genießen Date-Night

Liebe liegt in der Luft! Sofia Vergara (51) und ihr Freund Justin Saliman zeigen sich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Paparazzi erwischen die Turteltauben auf dem Weg ins Catch Steak in Los Angeles – wo sie vermutlich zu Kylie Jenners (26) Launch-Party für ihre Wodka-Soda-Marke Sprinter eingeladen waren. Zu ihrem Date wirken die beiden total glücklich, denn sie strahlen bis über beide Ohren. Und damit nicht genug, Sofia und Justin haben sich dabei richtig herausgeputzt! Der ehemalige Modern Family-Star trägt einen türkisfarbenen Satin-Einteiler und kombiniert dazu offene Plateau-Schuhe sowie eine silberfarbene Clutch. Ihr Partner zeigt sich in schwarzer Jeans mit einem marineblauen Hemd und einer dunklen Jacke drüber.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass man Sofia und Justin zusammen sieht. Den ersten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden im Oktober des vergangenen Jahres auf dem Weg zu Kim Kardashians (43) Geburtstagsparty in West Hollywood. Zu diesem Zeitpunkt war der Neue an ihrer Seite den Fans aber noch unbekannt. Als die "Griselda"-Darstellerin dann zur Super-Bowl-Party einen ersten Schnappschuss mit Justin auf Instagram teilte, machte sie ihre neue Beziehung aber so gut wie offiziell. Davon gehen jedenfalls ihre Follower aus. "Sofia und Justin, oh mein Herz", schwärmte ein User. Seitdem sieht man das Pärchen immer mal wieder, wie beispielsweise nach einem gemeinsamen Dinner im Restaurant Cipriani in Beverly Hills.

Dass Sofia scheinbar eine neue Liebe gefunden hat, freut viele Fans sicherlich – vor allem, nachdem sie im vergangenen Jahr eine turbulente Zeit hinter sich hatte. Die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Joe Manganiello (47) verkündeten im Juli 2023 nämlich ihre plötzliche Trennung nach sieben Jahren Ehe. Schon zwei Monate später berichtete ein Insider gegenüber People, dass Joe mit Moderatorin Caitlin O'Connor (33) eine neue Frau an seiner Seite habe. Das sei aber kein Problem für die 51-Jährige, verrät eine Quelle Entertainment Tonight: "Sofia hat Spaß und macht ihr Ding."

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit Justin Saliman und Freunden

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Februar 2020

