"Wie Papa": Gordon Ramsay teilt süßes Foto von Baby Jesse!

Im November begrüßten Gordon Ramsay (57) und seine Frau Tana (48) ihr sechstes Kind auf der Welt: Söhnchen Jesse. Auf Instagram gewährt der Starkoch hin und wieder private Einblicke in sein Familienleben – so wie jetzt auch. Der sechsfache Papa postet ein Fußfoto von seinem Nesthäkchen und scherzt: "Fünf Monate alt und Füße von drei Metern! Wie der Papa, so der Sohn."

Trotz der niedlichen Grimasse seines Sohnes stößt der Schnappschuss bei Gordons Fans nicht gerade auf Begeisterung – viele kritisieren ihn dafür, dass er Jesses nackte Füße im Netz veröffentlicht. "Es tut mir echt leid, aber sei vorsichtig, wenn du solche Dinge im Internet postest" oder "Alter, poste nicht die Füße deines Babys. Das Internet ist kein sicherer Ort", lauten nur zwei der besorgten Kommentare. Ein weiterer User wird noch konkreter und fordert den Gastronomen auf: "Gordon, lösch' das bitte."

Erst im Januar verriet der "Hell's Kitchen"-Star im Interview mit People, dass er von weiterem Familienzuwachs nicht abgeneigt wäre – und seine Sprösslinge scheinen diese Vorstellung sogar zu teilen! "Heute Morgen sagte Oscar: 'Wäre es nicht schön, wenn Jesse und ich eine kleine Schwester hätten?'", erinnert sich Gordon und fügte hinzu: "Ich habe buchstäblich meine Frühstücksflocken über den ganzen Tisch gehustet."

Instagram / gordongram Gordon Ramsays Sohn Jesse im April 2024

Getty Images Tana und Gordon Ramsay im August 2016 in Los Angeles

