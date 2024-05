Taylor Swifts neues Album: Matty Healy fühlt sich unwohl!

Diese neu aufgekeimte Aufmerksamkeit erfreut Matty Healy (35) eher weniger! Vor wenigen Wochen erblickte endlich Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poets Department" das Licht der Welt. Fans sind überzeugt, dass der Popstar unter anderem von ihrer Romanze mit dem Musiker singt. "Matty fühlt sich unwohl mit der erneuten Aufmerksamkeit, die seine Beziehung [mit Taylor bekommt – vor allem, da er nun mit [jemand anderem] zusammen ist", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus.

Einer der Songs, der angeblich von Taylors Zeit mit Matty handeln soll, ist "My Boy Only Breaks His Favorite Toys". Zu dem neuen Hit erklärte die Musikerin sogar bereits ihre Gedanken zum Schreiben der Textzeilen gegenüber Amazon Music: "Du bist das Lieblingsspielzeug von jemandem, bis er dich kaputt macht und dann nicht mehr mit dir spielen will." Das Lied handle von Verleugnung und der anhaltenden Hoffnung in einer "giftigen, kaputten Beziehung".

Ein weiterer Tippgeber vermutete sogar bereits, dass Matty womöglich nun mit seiner eigenen Musik zurückschlagen wird. "Nichts hält ihn davon zurück, über seine Romanze mit Taylor zu schreiben und damit klarzustellen, was er zu der Sache zu sagen hat", erklärte die Quelle gegenüber The Sun. Derzeit arbeite der Singer-Songwriter wohl tatsächlich an dem neuen Album seiner Band The 1975.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Matty Healy, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Matty nicht glücklich über die Songs ist? Klar, eine Beziehung sollte privat bleiben! Nein, damit hätte er rechnen müssen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de