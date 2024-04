Das sahnte Joe Manganiello nach Scheidung von Ex Sofia ab!

Im Sommer vergangenen Jahres hatten Sofia Vergara (51) und ihr Mann Joe Manganiello (47) ihre Trennung bekannt gegeben. Seit wenigen Wochen sind die beiden Schauspieler offiziell geschieden – doch wer bekommt nach dem Ehe-Aus was? Wie aus den offiziellen Gerichtsunterlagen, die Page Six vorliegen, hervorgeht, teilten die Modern Family-Darstellerin und ihr Ex ihr Vermögen so auf, wie ihr Ehevertrag es auch vorhersah: Demnach bekam Joe seine Kleidung, sein Schmuck und "verschiedene persönliche Gegenstände" sowie alle seine "Verdienste und Anhäufungen" zugesprochen, die er seit dem offiziellen Trennungsdatum, dem 2. Juli 2023, angehäuft hat. Ebenso erhielt Sofia alle ihre persönlichen Gegenstände, einschließlich Schmuck und Kleidung sowie ihre Einkünfte seit der Trennung im vergangenen Sommer. Den Unterlagen zufolge besaß das einstige Paar nie "gemeinsames Eigentum".

Sieben Jahre galten Sofia und Joe als absolutes Traumpaar, bis sie sich im vergangenen Jahr dazu entschieden, sich zu trennen. Der Grund für das Ehe-Aus war lange Zeit nicht öffentlich bekannt – doch Anfang des Jahres brach Sofia schließlich ihr Schweigen. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein", offenbarte die 51-Jährige in einem Interview mit El País und erklärte außerdem: "Ich bin fast in den Wechseljahren, das ist der natürliche Lauf der Dinge."

Mittlerweile sind sowohl Sofia als auch Joe wieder in festen Händen: Seit einigen Wochen bandelt die Beauty mit dem Chirurgen Dr. Justin Saliman an, während ihr Ex in dem Model Caitlin O'Connor (33) anscheinend die Richtige gefunden hat. Und es soll sehr ernst zwischen den beiden sein! "Sie werden sich bald verloben [und dann] versuchen, Kinder zu bekommen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im November 2022

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, 2024

