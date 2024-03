Ehe und Kids? Das sind Joe Manganiellos Pläne mit Caitlin

Joe Manganiello (47) könnte gerade nicht glücklicher sein. Im Dezember 2023 gab der Schauspieler sein Paar-Debüt auf dem roten Teppich mit seiner neuen Freundin Caitlin O'Connor (33). Eine Quelle verrät gegenüber Us Weekly jetzt weitere Details zu ihrer gemeinsamen Zukunft. "Sie werden sich bald verloben [und dann] versuchen, Kinder zu bekommen", meint der Insider zu wissen. Eine Hochzeit sei in der Zukunft mit Sicherheit zu erwarten. Wann die Hochzeitsglocken läuten sollen, führt der Informant allerdings nicht weiter aus.

Ein Vertrauter sprach bereits im Dezember mit dem Magazin und gab Einblicke in die harmonische Dynamik des Paares. "Joe und Caitlin sind beide so entspannt, dass sie wirklich gut zusammenpassen", berichtete die Quelle. Caitlin sei keine große Trinkerin und kein Partygirl – in ihrem eher ruhigen Lebensstil würden die beiden gut zusammenpassen. Es sieht also ganz danach aus, als würde das Paar bald sesshaft werden.

Die Ehe mit Joe Manganiellos vorheriger Frau Sofia Vergara (51) scheiterte am Thema Kinder. "Er wollte Kinder haben und ich wollte in meinem Alter nicht noch einmal Mutter werden", gab das Model gegenüber der spanischen Zeitschrift El País zu. Joe und Sofia heirateten im Jahr 2015 – im Jahr 2023 reichten sie die Scheidung ein. Sofia hat einen 1991 geborenen Sohn, der aus der Ehe mit ihrem ersten Mann Joe Gonzalez stammt.

Instagram / joemanganiello Caitlin O'Connor und Joe Manganiello bei einem Konzert

Getty Images Joe Manganiello und Sofía Vergara im März 2023

