Darauf sind die Gäste der 91. Oscarverleihung bestimmt schon ganz besonders gespannt! Schon in wenigen Stunden ist es so weit: In teuren Roben und schicken Anzügen werden die bekanntesten Gesichter der internationalen Filmbranche in Los Angeles über den roten Teppich schreiten – einige von ihnen in der Hoffnung, am Ende des Abends mit einem Goldjungen nach Hause zu gehen. Die Promis, bei denen es nicht für eine Trophäe reicht, dürfen sich trotzdem freuen: Auch in diesem Jahr werden an die 25 Nominierten Geschenktüten verteilt, deren hochkarätiger Inhalt sich wirklich sehen lassen kann!

Wie iNews berichtet, soll sich der Wert der diesjährigen Goodie Bags auf 100.000 US-Dollar, umgerechnet knapp 88.600 Euro, belaufen. Neben Kosmetikprodukten, Sporteinheiten mit Privat-Trainern und Designer-Klamotten wird den Stars eine Luxus-Expedition für zwei Personen nach Costa Rica, Panama oder Island spendiert. Auch ein Gutschein für einen Wellness-Aufenthalt auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki ist im Täschchen drin – ebenso Cannabis-Pralinen mit einem THC-Gehalt von 10 Milligramm. Für die besonders ängstlichen Schauspielerinnen und Schauspieler gibt's zudem einen Coupon für eine Therapie gegen Phobien.

Im Vergleich zu vergangenen Jahren fallen die Geschenktaschen sogar fast schon günstig aus: Noch 2017 war der Inhalt satte 100.000 Euro wertvoller gewesen – auch damals hatten die Hollywood-Größen Reisen, Beauty-Behandlungen und Privatdinner abgestaubt.

