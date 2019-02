Das sind die schlimmsten Oscar-Looks in diesem Jahr! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood mal wieder die begehrten Goldstatuen verteilt. Neben der Preisverleihung war das Highlight des Abends aber wie jedes Jahr der Red Carpet. Dort präsentierten sich die meisten Stars in traumhaften Designerroben. So mancher Promi hat bei der Kleiderwahl allerdings ganz schön daneben gegriffen: Promiflash zeigt euch die größten Oscar-Fashion-Fails 2019!

Pink, Rosa und mit ganz vielen Rüschen – so liefen in diesem Jahr gleich mehrere Frauen über den roten Teppich. Wirklich gut sah das nur leider bei keiner der Promi-Ladys aus. Ob bei der Komikerin Maya Rudolph (46) und der Schauspielerin Gemma Chan, die auf die XXL-Variante setzten, oder bei den Schauspielkolleginnen Linda Cardellini (43) und Sarah Paulson (44), die zusätzlich zur Farbexplosion sehr viel Haut zeigten – gelungen war keiner dieser Looks. Auch die sonst so stilsichere Rachel Weisz (48) konnte mit ihrer Oscar-Robe nicht gerade glänzen. Sie zerstörte ihr schönes rotes Abendkleid mit einem Latex-Crop-Top.

Dieses Jahr leistete sich aber auch der eine oder andere Mann einen Fashion-Fail. Statt dem klassischen Schwarz wählten einige Herren nämlich recht gewagte Farben – nur leider nicht alle mit Erfolg! Ausgerechnet Star-Designer Tommy Hilfiger (67) tauchte in einem bunt-karierten Anzug auf, der so aussah, als wären die Hälften zweier verschiedener Outfits aneinander getackert worden. Auch seine Frau Dee zog mit ihrem goldenen Accessoire-Handy alle Blicke auf sich. Regisseur Spike Lee griff ebenfalls tief in den Farbtopf: Selbst seine Brille war perfekt auf das grelle Violett seines Anzugs abgestimmt.

Getty Images Gemma Chan bei den Oscars 2019

Getty Images Linda Cardellini bei den Oscars 2019

Getty Images Sarah Paulson bei den Oscars 2019

Kevork Djansezian/Getty Images Rachel Weisz bei den Oscars 2019

Getty Images Dee und Tommy Hilfiger bei der Oscar-Verleihung 2019

Getty Images Spike Lee bei den Oscars

Getty Images Ruth E. Carter bei den Oscars 2019

Getty Images Kacey Musgraves bei den Oscars 2019

Getty Images Rapperin Awkwafina bei den Oscars 2019

Getty Images Amatus Sami-Karim und Mahershala Ali bei den Oscars 2019



