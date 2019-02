Endlich geht der Abend aller Abende in Hollywood los: In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles die 91. Oscars verliehen. Auch in diesem Jahr gibt sich wieder die Crème de la Crème der Filmindustrie die Klinke in die Hand und bereitete sich akribisch auf diesen Abend vor. Promiflash zeigt euch die allerersten Bilder vom roten Teppich!

So langsam lässt sich schon ein kleines Outfit-Motto der diesjährigen Veranstaltung erkennen. Schauspieler wie Emilia Clarke (32) oder Oscar-Favoritin Glenn Close (71) erscheinen in schimmernden Roben und überzeugen in goldenen und pastellfarbenen Kleidern. Die Herren der Schöpfung überzeugen wie immer in edlen Anzügen und kommen in elegantem Schwarz.

Einer sticht an diesem Abend allerdings mit seiner Frisur – oder besser gesagt, mit seiner nicht vorhandenen Frisur – aus der Masse hervor: Sam Rockwell (50) präsentiert sich an der Seite seiner Lebensgefährtin Leslie Bibb. Was sagt ihr zu den Oscar-Outfits der Stars? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Emilia Clarke bei den Oscars 2019

Getty Images Sam Rockwell und Leslie Bibb bei den Oscars 2019

Getty Images Melissa McCarthy bei den Oscars 2019

Getty Images Regina King bei der 91. Oscar-Verleihung

Getty Images Amy Adams bei den 91. Oscars

Getty Images Olivia und Richard E. Grant bei den Oscars 2019

Getty Images Sam Elliot bei der 91. Oscar-Verleihung

Was sagt ihr zu den Oscar-Outfits?



