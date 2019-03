Bald ist es so weit: Kourtney Kardashian (39) steht kurz vor ihrem 40. Geburtstag. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn am 18. April findet die große Geburtstagsparty statt. Doch wie schafft sie es, mit 39 Jahren und als Mutter dreier Kinder noch so gut auszusehen? Der Keeping up with the Kardashians-Star ist so sexy wie nie zuvor – und das ist ihr Geheimnis!

Wie das Hollywood Life jetzt offenbart, arbeitet Kourtney hart an ihrem Körper: "Mindestens eine Stunde am Tag" trainiere sie täglich. Das habe einen positiven Effekt auf "ihr emotionales Gleichgewicht und ihren Körper", erklärt eine anonyme Quelle weiter. Zudem achte die Beauty streng auf ihre Ernährung. Wie ein Insider erklärt, sei das jedoch "keine Diät" für sie, vielmehr sei es bereits ihr Lebensstil. Kourtney esse "meist frische Bio-Lebensmittel, die aus der Region stammen und vermeidet die meiste Zeit verarbeiteten Zucker und Kohlenhydrate", so die Quelle weiter. Und das macht sich bezahlt! "Ihr Körper sah nie zuvor besser aus", verriet sogar ein zweiter Insider.

Auch Kourtney selbst ist sichtlich stolz auf ihren Körper – und präsentiert ihren heißen Body regelmäßig mit heißen Schnappschüssen auf Instagram.

Getty Images Kourtney Kardashian auf einer Galaeröffnung in Los Angeles

Pap Nation / SplashNews.com Kourtney Kardashian in L.A., Februar 2019

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2018 in Los Angeles

