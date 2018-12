Wer von Kourtney Kardashian (39) nicht genug kriegt, kommt momentan voll auf seine Kosten! Die älteste Schwester des weltberühmten Reality-Klans sorgt mit ihrer aktuellen Fotostrecke bei GQ für Aufregung: Die Dreifach-Mom zeigt sich darin nicht nur in weitgehend textilfreien Looks, sondern mitunter sogar völlig nackt. Für ihre Fans veröffentlichte Kourtney nun noch einen sexy Bonus: In ihren Backstage-Einblicken präsentiert sich die Kardashian-Beauty in Spitze und Dessous – und begeistert damit auch andere Stars!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 39-Jährige einige Schnappschüsse, die während der Foto-Session für die mexikanische Ausgabe des Magazins entstanden sind. Darunter sind zwei Spiegel-Selfies, die Kourtney in heißer Unterwäsche zeigen: Die Unternehmerin hält ihren Anblick in einem semi-transparenten Body und Spitzen-Teilen fest. "Ganz klar, hier hat jeder rangezoomt", kommentierte Schauspielerin Katharine McPhee (34) die Fotoreihe angetan – und ist in guter Promi-Gesellschaft!

French Montana (34), der vor einiger Zeit mit Kourtneys Schwester Khloe Kardashian (34) zusammen war und nun mit Kourt flirten soll, ließ sich ebenfalls zu einem Kommentar hinreißen – genau wie Liam Payne (25), der nur ein "Wow" bei den Aufnahmen hinterließ. Ob Scott Disick (35) ähnliche Gedanken beim Anblick der Bilder hat? Immerhin verzückten ihn bereits die Magazin-Pics seiner Ex-Partnerin so sehr, dass er ihr das sogar persönlich gesagt haben soll: "Scott war wirklich beeindruckt, wie heiß Kourtney auf ihren GQ-Fotos aussieht", verriet ein Insider.

