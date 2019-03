Devid Striesow (45) hat sich noch einmal getraut! Nach der Scheidung von seiner Ex-Frau Francine fand der Schauspieler, der als Tatort-Komissar Jens Stellbrink bekannt ist, in Ines Ganzberger seine große Liebe. 2015 lernten sich die beiden am Set von "Liebe möglicherweise" kennen – Ines arbeitete dort als Praktikantin in der Produktion. Kurze Zeit später wurde sie nicht nur Devids Managerin, sondern auch seine Partnerin. Jetzt haben die beiden still und heimlich geheiratet!

In ihrer Instagram-Story postete die 30-Jährige bereits vor einigen Wochen ein Foto von sich im Brautkleid: Auf dem Bild hält sie einen Strauß weißer Rosen in den Händen und strahlt bis über beide Ohren. Spätestens mit dem Hashtag #mrsstriesowganzberger jedoch brachte sie die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln. Gegenüber Spot On News bestätigte Devid nun endlich die Hochzeit: Die standesamtliche Trauung habe bereits im Dezember in Kiel stattgefunden.

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten Devid und Ines 2016 bei der Bambi-Verleihung. Damals wurde er als "Bester Schauspieler National" für die Verfilmung von Hape Kerkelings (54) Bestseller "Ich bin dann mal weg" ausgezeichnet. Kurze Zeit später kam ihr gemeinsamer Sohn Charles Erwin zur Welt.

Instagram / inesstriesowganzberger Devid Striesows Ehefrau Ines, 2019

Getty Images Devid Striesow, Schauspieler

Getty Images Devid Striesow mit seiner Frau Ines beim Bambi 2016

