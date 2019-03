Die Model-Welt trauert um eine ihrer Pionierinnen! Die Curvy-Schönhgeit Elly Mayday ist am 1. März im Alter von 30 Jahren verstorben – die Kanadierin habe an Gebärmutter-Krebs gelitten, wie ihre Familie in einer Stellungnahme mitteilte. Bereits mit 25 Jahren wurde bei Elly das erste Mal Krebs diagnostiziert. Nach einer erfolgreichen Behandlung kehrte der Tumor 2017 zurück. In den vergangenen Monaten musste sie sich mehrerer Operationen unterziehen und absolvierte eine Chemotherapie. Elly war eines der ersten kurvigen Mannequins, dass die Modewelt prägte.



Auf Ellys Instagram-Seite schrieb ihre Familie: "Im Herzen war sie ein Mädchen vom Land, die eine große Leidenschaft für das Leben hatte." Elly habe davon geträumt, das Dasein der Menschen zu verändern. "Durch Elly Mayday war es Ashley möglich, zu euch zu sprechen. Die Liebe ihrer Fans nahm einen besonderen Platz in ihrem Herzen ein", führten die Angehörigen der Beauty aus. Ihren Künstlernamen legte sich Ashley mit ihrem ersten Auftritt in der Fashion-Industrie zu.

In einem ihrer letzten Posts schrieb Elly, dass sie immer auf der Suche sei, anderen Menschen zu helfen – unter anderem habe sie ihr Leid mit anderen Krebspatienten geteilt. "Ich freue mich sehr darüber, wenn ich andere mit Rat und Tat zur Seite stehen kann", kommentierte sie weiter.

Getty Images Elly Mayday in New York 2015

Getty Images Elly Mayday in New York City

Getty Images Felicity Hayward und Elly Mayday 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de