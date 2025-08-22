Stray Kids feiern Mega-Comeback mit neuem Album "KARMA"

Auf diesen Tag haben Fans monatelang gewartet: Stray Kids feiern endlich ihr Comeback und melden sich mit einem neuen Album zurück. "KARMA" heißt die Platte und umfasst elf Tracks. Zum Einstieg liefert der Titelsong "Ceremony" auch direkt ein aufwendig produziertes Musikvideo mit. Die Lore ist einfach, aber aussagekräftig: Es geht um das Gefühl von Zufriedenheit, wenn man nach harter Arbeit ein Ziel erreichen konnte. Verpackt haben die acht Jungs aus Südkorea und Australien die Geschichte in verschiedene Sportarten, für die es Leidenschaft und Aufopferung braucht, um an die Spitze zu gelangen. Ein besonderes Highlight: Das letzte Bild im Video zeigt den Pro-Gamer Faker an einem Bildschirm und suggeriert, dass die "League of Legends"-Ikone die Gruppe zum Erfolg steuerte.

Die Stray-Kids-Fans, Stay genannt, sind von dem ersten Musikvideo schon mal abgeholt. In den YouTube-Kommentaren feiern sie den Song "Ceremony" und die K-Pop-Boyband gleich mit. "Stray Kids performen nicht einfach – sie kreieren Momente. 'Ceremony' ist die Art von Song, der dein Herz rasen und deine Seele feiern lässt", schwärmt ein User poetisch. Ein anderer meint: "Die 'KARMA'-Ära ist endlich hier! Der Song hat alle Erwartungen übertroffen, es ist buchstäblich der perfekte Song zum Feiern." Besonders beeindruckt sind die Fans auch von Fakers Überraschungsauftritt – der E-Sportler ist in seiner Heimat ein Superstar: "Faker am Schluss war das beste Ende von allen – ich bin von diesem Song besessen. Sie haben von der ersten bis zur letzten Sekunde alles gegeben."

Mit ihrem Comeback haben Stray Kids keine Zeit verloren. Noch bis Ende Juli waren Bang Chan (27), Lee Know, Changbin, Hyunjin (25), Han, Felix, Seungmin und I.N auf ihrer "dominATE"-Welttournee. Diese führte sie rund ein Jahr lang durch Südostasien, Australien, Südamerika, Nordamerika und natürlich auch Europa. In Deutschland machten die Jungs ebenfalls Halt – und das einzige Konzert in Frankfurt stellte einen Meilenstein des K-Pop-Genres dar. Wie unter anderem die Zeitung The Korean Economic Daily berichtete, war das Konzert im Deutsche Bank Park die bisher größte Solo-Show eines südkoreanischen Acts in Deutschland. Und die etwa 45.000 Fans beeindruckten auch die Band selbst. Leader Bang Chan lobte das Publikum als das bisher lauteste auf der Tour. In der Community-App Bubble schrieb der 27-Jährige begeistert: "Meine Ohren klingeln immer noch."

Getty Images Stray Kids auf der Met Gala im Mai 2024

Getty Images Stray Kids auf dem Empire State Building in New York City, Juni 2025

Andrea Munaretto / IMAGO / Gruppo LiveMedia Stray Kids in Mailand, Juli 2024