Team Conrad? Taylor Lautner über Serien-Zoff mit Ehefrau Tay

Taylor Lautner (33) und seine Ehefrau Tay (28) fiebern aktuell bei dem Prime-Video-Hit "Der Sommer, als ich schön wurde" mit. "Meine Frau schaut die Serie leidenschaftlich gerne", verrät der Schauspieler im Gespräch mit People. Doch die Serie sorgt bei dem Paar für jede Menge Diskussionsstoff: Während Taylor, bekannt durch seine Rolle als Jacob Black in der Twilight-Saga, klar "Team Jeremiah" ist, schlägt sich seine Frau auf die Seite von "Team Conrad".

Dabei fühlt sich Taylor stark an seine eigene Vampir-Vergangenheit erinnert. Wie schon damals in "Twilight" dreht sich auch hier alles um ein kompliziertes Liebesdreieck. Hauptfigur Belly steht zwischen den Brüdern Jeremiah und Conrad – ähnlich wie Bella einst zwischen Jacob und Edward. "Aufgrund meiner Wurzeln muss ich einfach Team Jeremiah sein", scherzt der 33-Jährige. Ganz anders seine Frau: Die war schon immer auf Edwards Seite, wie der Hollywood-Star bereits 2022 in der "Today"-Show offenbarte. Laut Taylor erkläre das auch, warum sie jetzt Conrad – den älteren Bruder – favorisiert.

Abseits der Streaming-Plattform genießen die beiden den Sommer aktuell in der Natur. Mit ihren Hunden Remi und Lily geht es für sie regelmäßig an die frische Luft. "Wir wollten diesen Sommer draußen in der Natur verbringen. Es war bisher großartig, und wir machen weiter", erzählt Taylor. Ihre Hobbys verbinden die beiden, ebenso wie ihre hitzigen Serien-Debatten. Die neuen Folgen von "Der Sommer, als ich schön wurde" erscheinen wöchentlich auf Prime Video – Fans der Serie werden sich aber voraussichtlich noch bis zur finalen Folge 11 gedulden müssen, um zu erfahren, welchen Bruder Belly letztendlich wählt. Diese ist ab dem 17. September verfügbar.

Getty Images Taylor Lautner und Taylor Dome im April 2022

Getty Images Der "Twilight"-Cast und die Bestseller-Autorin Stephenie Meyer

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno bei der "The Summer I Turned Pretty"-Premiere

