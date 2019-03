Er trauert um seine Tochter! George Foreman (70) gehört zu den ganz Großen im Boxsport. Vor zwei Tagen erlitt er jedoch einen tragischen Verlust: Sein drittältestes Kind Freeda ist im Alter von 42 Jahren verstorben. Der ehemalige Schwergewicht-Weltmeister meldete sich kurz nach Bekanntgabe ihres plötzlichen Todes im Netz zu Wort – und verabschiedete sich mit rührenden Worten von seiner Tochter.

Auf Twitter schrieb der zehnfache Familienvater: "Der erste Sonntag seit 42 Jahren ohne meine Freeda. Sie ist jetzt bei ihrem Schöpfer. Zehn Kinder für immer. Ich wollte nur noch einen Tag mehr mit ihr, okay, ein Jahr – oh, ein Jahrzehnt mehr." Dazu postete die Box-Legende ein Foto von sich und seiner Tochter neben Utensilien ihres Uni-Abschlusses.

Auch Freeda war professionelle Boxerin und wurde 2001 von ihrem Vater trainiert. Am Samstag wurde sie leblos in ihrem Haus in Houston aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt – die Polizei geht aktuell jedoch nicht von einem Verbrechen aus.

Getty Images Freeda Foreman, ehemalige Profi-Boxerin

Twitter / GeorgeForeman Freeda und George Foreman

Getty Images Freeda Foreman, März 2009



