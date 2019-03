Am vergangenen Sonntag musste George Foreman (70) einen schweren Verlust verkraften: Seine Tochter Freeda war völlig überraschend verstorben. Die 42-Jährige, die in die sportlichen Fußstapfen ihres Vaters getreten war, soll sich das Leben genommen haben. Sie war eines von zehn Kindern, die der Ex-Profi-Boxer mit fünf verschiedenen Frauen hat. In einem Interview sprach der Vollblutvater nun nicht über seine Tochter, sondern über seine fünf Söhne. George verriet, warum sie alle den gleichen Namen tragen.

Im Gespräch mit People offenbarte der mittlerweile 70-jährige ehemalige Weltmeister, wieso seine Jungs allesamt auf den gleichen Namen hören. "Ich habe alle meine Söhne George Edward Foreman genannt, damit sie immer etwas gemeinsam haben. Ich habe ihnen gesagt: 'Wenn einer von uns aufsteigt, dann steigen wir alle zusammen auf. Und wenn einer untergeht, dann gehen wir alle zusammen unter'", erzählte George. Vor einiger Zeit konnte er sich deswegen einen kleinen Scherz gegenüber The Christian Broadcasting Network allerdings nicht verkneifen: Er erklärte, dass man sich einfach nicht so viele Namen merken könne, wenn man so oft von Box-Legenden wie Muhammad Ali (✝74) und Co. getroffen wurde.

Damit es bei seinen Jungs nicht zu Verwirrungen kommt, habe sich jeder seinen eigenen Spitznamen verdienen können. Während sein ältester Sohn schlicht auf George Jr. hört, werden die anderen "Monk", der ebenfalls professioneller Boxer war, "Big Wheel", "Red2 und "Little Joey" gerufen. Fast alle seine zehn Kinder leben abseits des Medienrummels.

Getty Images George Foreman bei seinem Kampf gegen Shannon Briggs, November 1997

Anzeige

Getty Images Boxlegende George Foreman bei den Houston Sports Awards

Anzeige

Getty Images George Foreman in Louisville, Oktober 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de