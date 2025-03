Mike Tyson und Co.: Stars zollen George Foreman (†76) Tribut

Die Boxwelt trauert um eine ihrer größten Legenden: George Foreman (✝76) ist am 21. März 2025 verstorben. Mike Tyson (58) zeigte sich erschüttert über den Verlust seines ehemaligen Kollegen und würdigte ihn in den sozialen Medien. "Herzliches Beileid an die Familie von George Foreman. Sein Beitrag zum Boxsport und darüber hinaus wird nie vergessen werden", schrieb Tyson auf X, ehemals Twitter, und teilte dazu zwei Fotos, die ihn und Foreman bei verschiedenen Anlässen zeigen – einmal 2019 bei einer Gala in Las Vegas und einmal 1990 bei einer Pressekonferenz.

Auch andere Größen aus der Sport- und Unterhaltungswelt gedachten Foreman. Basketball-Legende Scottie Pippen (59) schrieb in einem Social-Media-Post: "Ruhe in Frieden, George Foreman. Dein Vermächtnis lebt weiter, Champ", begleitet von einem Bild Foremans aus glorreichen Tagen mit seinen roten Boxhandschuhen. Auch Ex-Sportler und Moderatoren wie Loni Love und Richard Roeper erinnerten an seine außergewöhnliche Karriere sowie seinen Einfluss auf die Kultur, nicht zuletzt durch den berühmten George-Foreman-Grill. Zahlreiche Bewunderer hoben Georges Leistungen als Athlet, Unternehmer und Prediger hervor, darunter auch Robert Griffin III., der ihn als "eine Verkörperung von Stärke und Menschlichkeit" bezeichnete.

Georges Familie machte seinen Tod mit einem Statement auf Instagram öffentlich. "Unsere Herzen sind gebrochen. Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben unseres geliebten George Edward Foreman Sr. bekannt, der am 21. März 2025 im Kreise seiner Lieben friedlich von uns gegangen ist", heißt es darin. Nähere Details zu den Umständen seines Todes gaben sie nicht preis – die Familie bat in dieser Zeit darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. George hinterlässt seine fünfte Ehefrau Joan Martelly, elf Kinder sowie viele Enkelkinder.

Getty Images George Foreman, Boxlegende

Getty Images George Foreman in Louisville, Oktober 2015