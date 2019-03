Mit ihm stirbt einer der einflussreichsten Gitarristen der 1960er Jahre – mit seinem Song "Let’s Go Trippin" gilt Dick Dale als der Pionier der Surfmusik. Das jüngere Publikum kennt den Musiker vor allem durch die bekannte Titelmelodie "Misirlou" für Quentin Tarantinos (55) Filmklassiker "Pulp Fiction". Nach jahrelangen gesundheitlichen Leiden ist die amerikanische Rock and Roll-Ikone nun im Alter von 81 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht bestätigte Bassist Sam Bolle gegenüber The Guardian. Dick litt an Diabetes, Nierenversagen und hatte geschädigte Wirbel. 2008 erkrankte er zudem das zweite Mal in seinem Leben an Darmkrebs – der bösartige Tumor wurde damals operativ entfernt. Trotzdem wusste er, dass er nicht mehr lange leben werde: "Ich kann nicht aufhören zu touren, weil ich sterben werde. Körperlich und buchstäblich: Ich werde sterben", meinte der Gitarrist 2015 in einem Interview mit Pittsburgh City Paper.

Trotz starker Schmerzen stand er weiterhin auf der Bühne – seine Leidenschaft für die Musik brachte ihm sogar fast einen Grammy Award ein: 1986 wurde Dick in der Kategorie "Bestes Rock-Instrumental" für den größten Musikpreis der Welt nominiert.

Getty Images Dick Dale, Musiker

ActionPress Dick Dale, 2002

ActionPress Dick Dale bei der Musikmesse 2010 in Frankfurt am Main



