Erstes Bild: Dreharbeiten zu "Dune 3" sind gestartet

Die Dreharbeiten zu Dune: Part Three haben offiziell begonnen! Der gefeierte Regisseur Denis Villeneuve (57) teilte über den offiziellen X-Account des Films ein erstes Bild vom Set der Science-Fiction-Fortsetzung. Zu sehen ist die eindrucksvolle Wüstenlandschaft des Planeten Arrakis, der bereits in den vorherigen Teilen eine zentrale Rolle spielte. Veröffentlicht wurde das Foto mit den Worten: "... auf einer Reise in das Land, wo wir ohne Fußabdrücke laufen". Die Nachricht vom Drehstart sorgt weltweit für Begeisterung – Fans hatten über ein Jahr lang gespannt auf Neuigkeiten gewartet.

Parallel zur Bekanntgabe des Drehstarts wurde auch der offizielle Titel enthüllt: Der Film wird schlicht "Dune: Part Three" heißen – und damit nicht, wie zuvor spekuliert, den Zusatz Messiah tragen. Am Set in Budapest kehren viele bekannte Stars zurück, darunter Timothée Chalamet (29), Zendaya (28), Florence Pugh (29), Anya Taylor-Joy (29) und Jason Momoa (45). Für Aufsehen sorgt außerdem ein spannendes Casting-Highlight: Robert Pattinson (39) soll die Rolle des neuen Bösewichts übernehmen. Auch sollen Teile des Films mit IMAX-Kameras gedreht werden, um das visuelle Erlebnis noch eindrucksvoller zu gestalten. Die Dreharbeiten sind bis Anfang 2026 angesetzt.

Die Dune-Reihe, basierend auf den Romanen von Frank Herbert, hat sich längst als Meilenstein des Science-Fiction-Genres etabliert. Der abschließende dritte Teil wird die Geschichte von Paul Atreides und seiner Liebe zu Chani zu Ende führen – eine Erzählung, die bisher geprägt war von Intrigen, Machtkämpfen und eindrucksvollen Wüstenbildern. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 550 Millionen Euro allein für Teil zwei bewies Denis Villeneuve bereits seine Klasse als Visionär des modernen Blockbuster-Kinos. Fans fiebern nun dem Kinostart am 18. Dezember 2026 entgegen – ein Datum, das Warner Bros. bereits für ein großes Villeneuve-Projekt reserviert hat.

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"

Getty Images "Dune"-Cast 2021

Getty Images Robert Pattinson, April 2024