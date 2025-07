Während Konzert: Kesha performte trotz Kreuzbandriss weiter

Kesha (38) hat kürzlich in einem Interview mit Monica Lewinskys (51) Podcast "Reclaiming" eine dramatische Geschichte aus ihrer Karriere geteilt. Die Sängerin erzählte, dass sie sich während eines Festivals in Dubai einst das Kreuzband riss – und das bereits beim dritten Song ihres Auftritts. Dennoch arbeitete sie sich unerschrocken durch das gesamte Konzert, spielte Gitarre und sang, als wäre nichts passiert. "Ich bin einfach aufgestanden und habe weitergemacht", erinnerte sich die Musikerin. Am Tag nach dem Vorfall sei sie stolz auf sich gewesen, bis unberechtigte Meldungen auftauchten, sie sei betrunken gewesen.

Im Gespräch betonte Kesha, dass sie vor Auftritten grundsätzlich keinen Alkohol zu sich nehme. "Ich habe das einmal probiert, beim Lollapalooza 2009, und wusste danach, dass ich das nie wieder machen werde", sagte sie deutlich. Das Kreuzbandtrauma und der Ärger über falsche Anschuldigungen hätten sie jedoch stärker gemacht. Offen sprach sie auch über den Druck, der mit dem öffentlichen Leben einhergeht, und darüber, wie sie – ähnlich wie Monica – aus ihren schwierigen Erfahrungen für sich Kraft schöpft. Diese Stärke spiegelt sich auch in ihrem neuesten Album ". (PERIOD)" wider, das am 4. Juli erschien und in dem sie von Freiheit, Erfüllung und Selbstliebe singt.

Privat lebt die Sängerin weniger planvoll, wie sie kürzlich mit einem Augenzwinkern andeutete. Sie betonte gegenüber TMZ, dass sie mit Michael Gilvary, der immer wieder an ihrer Seite gesehen wird, keine feste Beziehung anstrebe, sondern ihre Zeit mit ihm genieße, ohne allzu ernste Verpflichtungen einzugehen. Ihr lockerer Umgang mit Romantik und Beziehungen steht dabei ganz im Kontrast zu ihrer Disziplin und ihrem Durchhaltevermögen auf der Bühne. Diese beiden Seiten von Kesha verdeutlichen, wie abwechslungsreich und facettenreich die Sängerin ihr Leben gestaltet.

Getty Images Kesha, Sängerin

Getty Images Kesha bei KTUphoria in New Jersey 2013

Getty Images Kesha, Sängerin