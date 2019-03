Dieser Film bringt derzeit ganz Deutschland zum Lachen: "Die Goldfische" belegt momentan Platz drei der deutschen Kino-Charts! In der Komödie geht es um eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, die als Wohngemeinschaft zusammen nach Zürich fahren. Was die Truppe allerdings nicht weiß: Der nach einem Unfall querschnittsgelähmte Bankier Oliver (Tom Schilling, 37) benutzt seine Mitbewohner nur, um Schwarzgeld über die Grenze zu schmuggeln. Neben Tom ist auch Fack ju Göhte-Darstellerin Jella Haase (26) in dem Streifen zu sehen – der heimliche Star des Films ist allerdings Newcomerin Luisa Wöllisch: Für die 22-Jährige mit Down-Syndrom geht damit ein großer Traum in Erfüllung!

Schon seit der Grundschule spielt Luisa Theater und war bereits in mehreren Aufführungen und Musicals zu sehen. Seit fünf Jahren gehört sie nun auch zu dem Ensemble "Freie Bühne München", wo sie ihre Ausbildung gemacht hat und seither regelmäßig auftritt. An der Seite von Tom Schilling in "Die Goldfische" schaffte die Münchnerin jetzt sogar den Sprung auf die Kinoleinwand – und erfüllte sich damit einen großen Traum: "Das ist einfach der Wahnsinn, so eine tolle Erfahrung jetzt im Kino zu sein und dass ich mich jetzt auf der Leinwand sehen kann, das ist schon was Tolles", freute sich Luisa im Interview mit Stern über ihre erste Film-Hauptrolle.

Doch damit nicht genug: Die Franzi-Darstellerin hat sich längst neue Ziele gesteckt. "Ich hoffe natürlich, dass durch 'Die Goldfische' jetzt Anfragen für weitere Filme kommen", erklärte sie. Der nächste Streifen müsse nicht unbedingt ein Blockbuster sein, doch sie fände es schön, wenn es so weitergehen würde, ließ Luisa durchblicken. Dass sie das Potenzial zum Filmstar hat, bescheinigte ihr auch "Die Goldfische"-Regisseur Alireza Golafshan: "Sie ist wirklich eine hervorragende Schauspielerin, die zufällig das Down-Syndrom hat", lautete das Fazit des Filmemachers.

Getty Images Der Cast von "Die Goldfische"

Franceso Gulotta / ActionPress Luisa Wöllisch, Schauspielerin

Instagram / luisawoellisch Luisa Wöllisch, März 2019

