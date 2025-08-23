Immer wieder Fragen zu Nikola: Gloria Schwesinger ist sauer

Gloria Schwesinger (32) hat endgültig genug von neugierigen Followern, die sie immer wieder auf ihren Ex-Mann Nikola Glumac (29) ansprechen. Die Reality-TV-Darstellerin, die inzwischen wieder ihren Mädchennamen angenommen hat, teilte auf Instagram ihren Frust darüber, dass viele weiterhin Details über die gescheiterte Ehe wissen wollen. Besonders eine Frage sorgte jetzt für Ärger: Ein Nutzer wollte wissen, ob Gloria noch einmal über die Scheidung sprechen werde. Sichtbar genervt machte sie klar: "Wir sind geschieden. Ich hab meinen Mädchennamen wieder – was soll man da jetzt noch besprechen?"

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Gloria verständnislos darüber, warum die Neugier an diesem Thema nicht nachlässt, obwohl die Trennung der beiden bereits seit mehr als einem halben Jahr abgeschlossen ist. Sie machte unmissverständlich klar, dass das Kapitel für sie abgeschlossen ist. Kontakt zu dem Tattooliebhaber habe sie, wenn überhaupt, nur noch über Anwälte. "Lasst das Thema doch jetzt endlich mal und geht mir damit nicht weiter auf den Sack", machte sie ihrem Ärger Luft.

Auch Nikola hat mit dem Kapitel wohl endgültig abgeschlossen. Der Realitystar lebt mittlerweile in Dubai mit seiner neuen Freundin Kim Virginia Hartung (30). Obwohl die beiden noch nicht lange zusammen sind, durchlebten sie schon unzählige Höhen und Tiefen. So hatte das Paar unter anderem mehrere Autounfälle, geriet während einer Weltreise in mehrere Stürme und löste nach einem mysteriösen Vorfall sogar seine Verlobung auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Nikola Glumac und Gloria Schwesinger, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025