So viel verdient Malle-Luxusmakler Marcel Remus monatlich

38 Jahre alt und ein Gehalt, das viele zum Staunen bringt: Marcel Remus (38), Luxusimmobilienmakler auf Mallorca, verdient monatlich satte 271.980 Euro. Das verrät er im Rahmen der RTL-Sendung "Was verdient Deutschland?". "Es ist eine crazy Zahl", so Marcel über seine Einkünfte, die im letzten Jahr 3.263.742,73 Euro betrugen. Auf der Baleareninsel hat sich der Unternehmer einen Namen gemacht und verkauft dort Millionen-Anwesen an prominente Kunden wie Elton John (78), Elizabeth Hurley (60) und Robert Lewandowski (37).

Der Erfolg des Immobilienmaklers kommt nicht von ungefähr. Mit 19 Jahren entschloss sich Marcel, aus Deutschland nach Mallorca zu ziehen und in die Immobilienbranche einzusteigen – ohne eine Ausbildung als Makler. Davor hatte er sich als Showreiter versucht und nur 200 Euro pro Wochenende verdient. Mittlerweile blickt er auf 18 Jahre in der Branche zurück und hat Häuser im Wert von fast einer Milliarde Euro vermittelt. Dank einer Maklerprovision von sechs Prozent auf Mallorca hat er an seinem bislang größten Deal 1.320.000 Euro verdient. Neben seiner Tätigkeit als Makler besitzt er mehrere Immobilien, darunter die "Villa Remus", die ihm allein jährlich 320.000 Euro Mieteinnahmen beschert.

Trotz seines immensen Vermögens bezeichnet sich der Luxusmakler als "bodenständig und normal". In einem Interview mit Bild betonte er, dass er weder ein großes Haus noch eine extravagante Lebensführung brauche, sondern auf 69 Quadratmetern wohnt. Was Marcel jedoch besonders auszeichnet, ist sein Geschick im Knüpfen von Kontakten. Mit Veranstaltungen wie der "Remus Lifestyle Night" hat er sich ein Netzwerk aufgebaut, das weit über die Insel hinausreicht. Persönlichkeiten aus Hollywood und Deutschland gehören mittlerweile zu seinem Kreis – für Marcel ein entscheidender Faktor seines Erfolgs.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Marcel Remus, Luxusmakler

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Marcel Remus, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcel Remus im Dezember 2024