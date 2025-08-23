Trotz Trennung: Pietro Lombardi kam zu Amelios Geburtstag

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) sind nicht länger zusammen. Für ihre beiden gemeinsamen Kinder ziehen der Sänger und die Influencerin aber wohl auch weiterhin an einem Strang. So feierte ihr jüngster Sohn Amelio am Freitag seinen ersten Geburtstag. Laut Bild war auch Pietro an diesem besonderen Tag vor Ort. So blieb er einige Stunden, um seinen kleinen Sohn zu feiern. Die Party soll bei Lauras Eltern stattgefunden haben. Das Ex-Paar soll sich normal verhalten haben – ihrem Nachwuchs zuliebe.

Gestern meldete sich Laura auf Instagram zu Wort, um ihrem Sohn zu seinem ersten Ehrentag zu gratulieren. "Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, mein Schatz", schrieb sie und fügte hinzu: "Du bist ein Geschenk für uns alle – einzigartig, wertvoll und wundervoll." Dazu teilte die 29-Jährige auch ein Foto, das sie zusammen mit ihren beiden Lieblingen zeigt, die ihr in der schweren Zeit sicherlich eine Menge Kraft geben. Denn Pietro soll nach der Trennung erst mal auf Abstand gegangen sein und verbrachte einige Tage in seiner Heimat Karlsruhe.

Am vergangenen Sonntag hatte Laura überraschend die Trennung von Pietro bekannt gegeben. "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", erklärte sie in einem Statement auf Social Media. Laut Insidern soll sich die Bloggerin von ihrem Verlobten zuletzt alleine gelassen gefühlt haben. Bereits nach der Geburt ihres zweiten Sohnes hatte sie betont, sich oft alleine um die Kinder kümmern zu müssen. Es ist bereits die siebte Trennung für den DSDS-Juror und seine Partnerin.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und sein Sohn Amelio, 2024

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2025 in Rom