Das ist Zwillingsmama Clea-Lacy Juhns größte Sorge

Clea-Lacy Juhn (34) schwebt im absoluten Mutterglück! Die Social-Media-Persönlichkeit wurde im Juli 2024 stolze Mama von Zwillingsjungen. Im Gespräch mit Promiflash teilte sie nun ihre schönsten Erinnerungen und zugleich ihre größten Sorgen aus den ersten Monaten mit den Kleinen. "Als ich bemerkt habe, dass beide sich wahrnehmen und gegenseitig zum Lachen bringen, wird mir immer in Erinnerung bleiben", schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit im Interview. Dieses herzerwärmende Erlebnis mit ihren Söhnen scheint die junge Mama bis heute tief zu bewegen.

Doch das Leben als frischgebackene Zwillingsmama bringt neben all den Glücksmomenten auch so manche Herausforderung mit sich. Offen sprach die zweifache Mutter darüber, wie schwer es sein kann, alle Bedürfnisse gleichzeitig zu stillen. "Mir fällt es nicht leicht, das Gefühl zu haben, nicht immer beiden im gleichen Moment gerecht zu werden, da ich nun mal nur zwei Hände habe", erklärte sie ehrlich. Trotz dieser Schwierigkeiten überwiegt für Clea-Lacy jedoch eindeutig das Glück, das ihre Söhne ihr schenken.

Abseits ihrer neuen Rolle als Mama ist Clea-Lacy vor allem für ihre Nahbarkeit und Authentizität auf Social Media bekannt. Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin begeistert ihre Community seit Jahren mit ehrlichen Einblicken in ihr Leben und inspiriert viele durch ihre Bodenständigkeit. Mit den Erfahrungen als Zwillingsmama eröffnete sie ein weiteres Kapitel, das ihre Fans hautnah miterleben können. Clea-Lacy zeigt also nicht nur die sonnigen Seiten des Elternseins, sondern auch die kleinen und großen Stolpersteine, die dazugehören – und trifft damit genau den Nerv ihrer Community.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und die Zwillinge im Mai 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Mai 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Mai 2025