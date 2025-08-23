Serienkollege verabschiedet sich emotional von Marisa Burger

Nach 25 Jahren nimmt Marisa Burger (52) endgültig Abschied von ihrer Rolle als Sekretärin Miriam Stockl in der Erfolgsserie Die Rosenheim-Cops. Am 14. Oktober wird sie zum allerletzten Mal in der Kultrolle zu sehen sein. Der Abschied bewegt nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kollegen. Igor Jeftić, mit dem die Schauspielerin viele Jahre zusammengearbeitet hat, widmet ihr auf Instagram nun emotionale Worte. "Liebe Marisa, heute hatten wir bei 'Die Rosenheim-Cops' unseren letzten gemeinsamen Drehtag ever. [...] Es war ein Genuss wie immer, wie schon die Jahre davor und schon von Anfang an! Danke dir für die vielen unvergesslichen Momente, von denen ich dir mindestens genauso viele bei deinen neuen Aufgaben wünsche!", schreibt er.

Auch Marisa selbst hat sich in vergangenen Interviews offen zu ihrem Abschied geäußert. Sie sprach davon, wie sehr sie der Moment bewegen wird, wenn am letzten Drehtag die Klappe fällt. Und auch in ihrer Antwort an Igor wird deutlich, dass ihr der Abgang alles andere als leichtfällt. "Mensch Igor! Jetzt bin ich gerührt!", betont sie unter dem Beitrag und fügt hinzu: "Es war wie ein 'Ich komme zu meinem besten Schulfreund nach Hause', wenn ich mit dir gedreht habe. [...] Danke für alles und immer in meinem Herzen."

Der Abschied von den "Rosenheim-Cops" ist für Marisa ein bewegender Moment, doch sie blickt zuversichtlich nach vorne. In einem Gespräch mit tz verriet die 52-Jährige, dass der Entschluss, die Serie zu verlassen, seine Zeit dauerte. "Es war eine wohldurchdachte Entscheidung, das hat sich die letzten drei Jahre hingezogen", offenbarte sie. Sie sei dankbar für die vergangenen 25 Jahre, die ihr viele unvergessliche Momente beschert haben. Zugleich hebt sie hervor, dass sie sich auf neue Aufgaben in der Schauspielwelt freue. Angebote gebe es bereits, doch die TV-Persönlichkeit hält sich bedeckt: "Über ungelegte Eier spricht man nicht."

IMAGO / Lindenthaler Marisa Burger, Schauspielerin

Instagram / igorjefticofficial Marisa Burger und Igor Jeftić, "Die Rosenheim-Cops"-Stars

ZDF / Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

