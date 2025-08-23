Verteilt Emely Hüffer hier Seitenhieb gegen Ex Kevin Njie?

Podcasterin und Influencerin Emely Hüffer (29) scheint auf Instagram einen subtilen Seitenhieb an Ex-Partner Kevin Njie (29) gesendet zu haben. Kevin ist aktuell bei der Show Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen, wo er keine Gelegenheit auslässt, die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich zu ziehen. Viele Fans warteten gespannt, ob Emely sich zu seinem Auftritt äußern würde, und wurden jetzt tatsächlich durch ein selbstbewusstes Video überrascht. Mit den Worten "Mein Statement" postete sie einen kurzen Clip, in dem sie eine Audio lipsynchronisiert: "Ich werde nicht lügen, ich war verletzt. Aber man kann einen Gangster nicht unterkriegen." Ihre Bildunterschrift "Aus gegebenem Anlass" hinterließ für ihre Fans ebenfalls wenig Raum für Interpretationen.

Die Fans der Influencerin feiern ihren Auftritt und sehen ihn als klare Reaktion auf Kevins Verhalten in der TV-Show. Viele von ihnen lassen ihrer Meinung in den Kommentaren freien Lauf. "Von ihr – wohin? Gucke gerade AYTO und muss hart lachen, alles einfach ein Downgrade, sorry", schrieb eine Followerin in Bezug auf Kevins vermeintliche neue Romanzen. Auch andere teilen ihre Unterstützung für Emely: "Wir lieben dich und stehen hinter dir. Ich schaue das wirklich nur, um zu wissen, wie er wirklich ist." Ein besonders treuer Fan steigerte sich in seiner Verteidigung von Emely sogar zu der Aussage: "Who is he ohne Ems? Kann ihn ohne sie nicht ernst nehmen."

Kevin und Emely lernten sich in der ersten deutschsprachigen Staffel der Netflix-Datingshow Too Hot To Handle kennen und verliebten sich ineinander. Nach der Datingshow intensivierte sich die Beziehung der einstigen Make-up-Artistin und des Fußballers: Kevin zog zu Emely nach Ibiza und im Januar 2023 begrüßten sie ihren gemeinsamen Sohn Ocean auf der Welt. Im Sommer 2024 wurde es plötzlich still um die Realitystars – das Ausbleiben ihrer gemeinsamen Posts heizte die Gerüchteküche um ein Liebes-Aus schnell an. Die Fans sollten Recht behalten: Im August desselben Jahres verkündete Emely die Trennung nach rund zwei gemeinsamen Jahren. Seither wohnt Emely allein mit ihrem Sohn auf der Baleareninsel. Offiziell führten weder Emely noch Kevin seit dem Liebes-Aus eine neue Beziehung.

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle"-Stars

Instagram / emskopf Emely Hüffer, Juni 2025

Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, Februar 2025