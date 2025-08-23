Wird Aylen bei Papa Mike Heiters Hochzeit dabei sein?

Elena Miras (33) sorgt erneut für Schlagzeilen. Ein neugieriger Follower wollte in einer Instagram-Fragerunde der Influencerin wissen: "Wird Aylen auf der Hochzeit in Italien dabei sein?" Gemeint ist die anstehende Feier ihres Ex-Partners Mike Heiter (33) mit seiner neuen Frau. Elena, die sich zu privaten Themen gerne bedeckt hält, reagierte auf diese Frage deutlich: "Solche Fragen haben hier keinen Platz – also bitte verschwendet eure Energie nicht damit." Weitere Details dazu wollte sie nicht preisgeben.

Die Reaktionen lassen jedoch nicht lange auf sich warten. Viele Fans spekulieren, was Elena mit ihrer Aussage meint, dass aufmerksame Beobachter sich ihren Teil denken könnten. Die Diskussion zeigt auch die Folgen der standesamtlichen Hochzeit von Mike und Leyla im vergangenen Juli, zu der ebenfalls einige kritische Stimmen laut wurden. Damals wurde in den Kommentarspalten unterstellt, dass Elena ihre gemeinsame Tochter Aylen bewusst davon abgehalten habe, an diesem besonderen Tag teilzunehmen – Vorwürfe, die von Elena nicht näher kommentiert wurden.

Die Zusammenarbeit zwischen Mike und Elena war schon in der Vergangenheit nicht reibungslos verlaufen. Seit ihrer Trennung ernten beide regelmäßig kritische Kommentare, vor allem wenn es um das gemeinsame Kind geht. Während Mike und Leyla kürzlich glücklich ihre Ehe im kleinen Kreis feierten, machte Elena nach eigenen Angaben bereits deutlich, dass sie sich nicht mehr in solche Diskussionen hineinziehen lassen möchte. "Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und lasse mich nicht mehr beleidigen", erklärte sie damals energisch. Die harsche Dynamik zwischen den beiden Ex-Partnern scheint dabei ein ständiger Begleiter zu sein.

Collage: Instagram / mikeheiter, Instagram / elena_miras Collage: Mike Heiter und Elena Miras

IMAGO / Panama Pictures Mike und Leyla Heiter, 2025

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, 2025