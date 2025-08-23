Fans finden: "Good Luck Guys"-Tim und Jessi werden gemobbt

In der Reality-Show Good Luck Guys kochen gerade die Emotionen hoch – und mittendrin: Team Grün mit Jessica Hnatyk (25) und Tim Kühnel. Viele Zuschauer sind überzeugt, dass die beiden von einigen Mitstreitern regelrecht gemobbt werden. Besonders im Kreuzfeuer der Fans stehen die ehemalige Are You The One?-Kandidatin Lina Westphal, Jessicas Ex Germain Wolf und dessen Teampartnerin Gabriela Alves. Unter einem Post von InstaCringe heißt es etwa: "Warum hassen denn alle Team Grün?" oder "Lina und Gabby leider maximal unangenehm."

Neben der Kritik an Lina und Gabriela wird auch Germain ein manipulativer Umgang mit seiner Ex-Partnerin Jessica vorgeworfen. "Wie Germain Jessi von Anfang an bei allen schlecht macht, ist der Wahnsinn, und dann sagen, er wird von ihr gemobbt", schreibt ein User auf Instagram. Für viele ist er damit einer der Hauptverantwortlichen für die Attacken gegen das Duo. Die Zuschauer scheinen jedoch zunehmend hinter Jessica und Tim zu stehen. Besonders Tim punktet bei den Fans mit seiner entspannten und sympathischen Art.

Hinter den Kulissen wirkt Jessicas Vergangenheit mit Germain wohl noch immer nach. Nach ihrer Trennung scheinen ungelöste Konflikte geblieben zu sein, die auch vor den Kameras sichtbar werden. Gleichzeitig hat Jessica mit ihrem Teampartner Tim offenbar eine stabile Basis gefunden. Er bleibt gelassen, stärkt ihr den Rücken und mausert sich für viele Zuschauer zum Favoriten. Nun hoffen die Fans, dass Team Grün trotz aller Anfeindungen standhaft bleibt. Wie sich die Dynamik in der Show weiterentwickelt, dürfte spannend werden.

Joyn Team Grün: Jessica Hnatyk und Tim Kühnel

Joyn Germain Wolf und Gabriela Alves, "Good Luck Guys"-Kandidaten

Joyn Jessica Hnatyk bei "Good Luck Guys" 2025