Ihr Karriere-Start: So sah Kader Loth mit 24 Jahren aus

Kader Loth (52) hat ihren Fans auf Instagram einen nostalgischen Einblick in ihre Karriereanfänge gewährt. Die Reality-TV-Persönlichkeit, bekannt aus Formaten wie Big Brother und dem Dschungelcamp, postete auf Instagram ein seltenes Foto aus dem Jahr 1999, auf dem sie eine Autogrammstunde in einem Casino gibt. Damals war Kader 24 Jahre alt und zeigte sich in einem auffälligen, knallroten Lack-Zweiteiler mit lockigen Wellen. "Ich frage mich, wo die Zeit geblieben ist", schrieb sie unter den Beitrag, der bei ihren über 270.000 Followern Begeisterung auslöste.

Die Fans zeigten sich in den Kommentaren gerührt und machten Kader zahlreiche Komplimente. Viele erinnerten sich noch lebhaft an die frühen Tage der glamourösen Berlinerin im deutschen Fernsehen. Eine Nutzerin schrieb bewundernd: "Wow, was für ein tolles Foto!" Eine andere schrieb: "Genauso schön bist Du heute noch!" Der Rückblick schien nicht nur bei Kader selbst, sondern auch bei ihrer Fangemeinde nostalgische Gefühle auszulösen.

Kader sitzt seit über 25 Jahren fest im Reality-Entertainment und war in den 90er-Jahren vor allem als Model bekannt. Ihre Karriere nahm vor allem durch Auftritte in TV-Shows einen Aufschwung. Doch daneben sorgte die Reality-Queen immer wieder mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit für Schlagzeilen. Neben der Arbeit hat sich Kader in Interviews immer wieder offen gezeigt, sei es über die Herausforderungen ihrer Karriere oder persönliche Themen. Heute ist sie mit ihrem markanten Stil und einer beeindruckenden Fanschar aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Als Nächstes ist sie mit ihrem Ehemann Isi bei "The Power" zu sehen – ab 1. September auf Joyn.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Kader Loth bei "The 50"

Anzeige Anzeige

Instagram / kader_loth Kader Loth im Jahr 1999

Anzeige Anzeige

Getty Images Kader Loth im Juni 2005