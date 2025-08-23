Raúl Richter findet Patricias Alkoholkonsum "bedenklich"

In der Show Villa der Versuchung sorgte Patricia Blanco (53) für Aufsehen – das neue Format sollte zum Verzicht anregen, doch die Tochter von Roberto Blanco (88) nahm das Konzept weniger ernst. Statt durch Sparsamkeit oder Leistung in den Spielen fiel sie vor allem durch ihren regelmäßigen Griff zu Prosecco und Bier auf. Ihr Show-Kollege Raúl Richter (38) äußert sich nun auf Instagram, nachdem er von Fans gefragt wurde, ob er und die anderen Kandidaten von Patricias Alkoholkonsum gewusst haben. "Die einen rauchen, die anderen trinken... Muss jeder selbst wissen, sind alt genug", antwortet Raúl, stellt jedoch klar: "Bedenklich war es auf jeden Fall."

Es ist nicht das erste Mal, dass Patricias Alkoholkonsum Thema in der Öffentlichkeit ist. Auch in anderen Shows, wie zum Beispiel 2018 bei Das Sommerhaus der Stars, fiel sie durch den Griff zum Glas auf. Patricias Ex Andreas Ellermann ging sogar so weit und legte ihr öffentlich nahe, über einen Entzug nachzudenken. "Sie muss einen Entzug machen, das ist der einzige Weg, um da rauszukommen. Ich wäre sogar freundschaftlich bereit, noch Geld für die Therapie aus meiner Stiftung zu geben", erklärte er schon im vergangenen Jahr gegenüber t-online.

Für Patricia zog die Zeit bei "Villa der Versuchung" einige negative Konsequenzen mit sich – und das, obwohl sie es sogar bis ins Finale schaffte. Beim Wiedersehen kam es zwischen ihr und Kevin Schäfer nämlich zu einem Wortgefecht mit strafrechtlicher Relevanz. Während Patricia Schwerwiegendes in den Raum stellt – sie bewertet Kevins Aussagen als rassistisch –, hat Kevin selbst die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen.

Joyn, Joyn Collage: Raúl Richter, Patricia Blanco

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Realitystar

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Reality-TV-Bekanntheit