Realitystar und Tattooartist: So viel verdient Wilson Coenen

Wilson Coenen wurde durch Are You The One? bekannt – heute kennt man ihn allerdings primär für seine Beziehung mit Realitystar Dana Feist. In den sozialen Medien zeigen die beiden ihr Luxusleben: Urlaubsreisen und Designermode stehen dabei an der Tagesordnung. Im Interview mit dem TikToker Milan David verrät Wilson, wie viel er monatlich einstreicht. "Es ist sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall mindestens fünfstellig", betont er in dem TikTok-Clip. Wilson findet das fair: "Ich arbeite hart für mein Geld."

Sein stolzer Verdienst stammt hauptsächlich aus seiner Karriere als Influencer und aus seinem eigenen Tattoo-Studio in Hamburg. Gelegentlich ist er auch im Reality-TV zu sehen, wie zum Beispiel zuletzt bei Love Island VIP. Was seine Ausgaben angeht, zeigt sich Wilson transparent: 1.300 Euro fallen für die Miete an, bis zu 3.000 Euro gibt er monatlich für Essen aus. Für sein Auto inklusive Tanken kommen noch einmal bis zu 600 Euro obendrauf. Seine beste Ausgabe im Monat? "Meiner Frau Blumen kaufen", meint der Hamburger.

Wilson und Dana hielten ihre Liebe zunächst geheim, doch seit Februar zeigen sie sich als verschworene Einheit. Gemeinsam schmieden die Realitystars bereits große Zukunftspläne. "Wenn alles weiterhin so schön zwischen uns bleibt, dann will ich auf jeden Fall in den nächsten drei Jahren schwanger werden", betonte Dana bereits vor einigen Monaten auf Instagram. Aktuell steht bei dem Paar jedoch erst mal die erste gemeinsame Wohnung auf dem Plan.

IMAGO / wilson.jr Wilson Coenen, Influencer

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist im März 2025

TikTok / missfst Dana Feist und Wilson Coenen im Januar 2025