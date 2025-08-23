Serena Williams spricht über Gewichtsverlust mit Medikament

Serena Williams (43) hat offenbart, dass sie das Medikament Zepbound nutzt – ein Wirkstoff aus der Arzneimittelklasse der GLP-1, ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt und inzwischen auch zur Gewichtsregulierung eingesetzt. In einem Gespräch mit Vogue schilderte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin, wie herausfordernd es für sie war, nach der Geburt ihrer beiden Töchter – insbesondere der jüngsten im Jahr 2023 – wieder ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Nach Jahren intensiven Trainings und bewusster Ernährung fand Serena mit Zepbound schließlich eine Lösung. "Es ist wichtig für mich, ehrlich zu sein, vor allem für meine Töchter, damit wir immer offen miteinander umgehen können", erklärte die zweifache Mutter.

Die Entscheidung, Zepbound zu nutzen, fiel Serena Williams nicht leicht. Sie berichtete, dass ihr Freunde und Familie zur Seite standen – allen voran ihr Ehemann Alexis Ohanian (42), der als Investor bei Ro tätig ist, einem Telemedizin-Unternehmen, das das Medikament anbietet. Zugleich betont Serena, dass Zepbound allein nicht für ihr Wohlbefinden verantwortlich sei. Sie setzt weiterhin auf einen aktiven Lebensstil, trainiert intensiv und achtet bewusst auf ihre Ernährung. Dabei bevorzugt die Tennis-Ikone vor allem pflanzliche Proteine wie Bohnen, da Fleisch nicht zu ihren kulinarischen Vorlieben gehört. "Ich bin irgendwo zwischen vegan und vegetarisch", erzählt sie.

Schon in der Vergangenheit hat Serena gezeigt, dass sie mit Kritik gelassen umgehen kann. Trotz zahlreicher Kommentare über ihre körperliche Veränderung betonte die ehemalige Tennisspielerin immer wieder, wie wichtig es für sie sei, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Mit ihrem neu gewonnenen Selbstbewusstsein und der Offenheit im Umgang mit ihrer Entscheidung möchte sie anderen Frauen Mut machen und dazu beitragen, die Stigmatisierung von GLP-1-Präparaten abzubauen. Heute strahlt Serena nicht nur durch ihre beeindruckende Transformation, sondern auch durch eine bemerkenswerte innere Stärke und Gelassenheit – Eigenschaften, die sie zu einem wahren Vorbild machen.

Instagram / serenawilliams Serena Williams, Juli 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams, August 2025

Getty Images Serena Williams, Mai 2025